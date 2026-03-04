Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez

Todavía resta conocer los fundamentos del fallo, el monto de la condena y el posible destino del acusado

La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
4 de Marzo de 2026 | 09:50

Escuchar esta nota

A poco más de un año del asesinato de la nena platense Kim Gómez cuando apenas tenía 7 años de edad, la Justicia declaró hoy culpable al joven que ocasionó su muerte durante un violento robo que tuvo lugar en La Plata. Ahora se espera que a mediados de este mes se conozca el monto de la pena, los fundamentos y el destino del acusado.

En la última jornada del juicio, los jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Nº 1  de La Plata, integrado por Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, establecieron la culpabilidad del implicado, quien al momento del asesinato tenía 17 años.

Cabe remarcar que la fiscalía de juicio, en cabeza de Mercedes Catani, había pedido para el imputado una condena de 23 años y 4 meses de prisión. Fue después de proyectar un concurso real con otro delito. Mientras que la defensa apeló a una figura culposa, sin intención de matar, que a su criterio es merecedora de una sanción e 7 años de cárcel.

Por el lado de la defensa, intentaron avanzar en una figura culposa con el objetivo de reducir penas hasta 7 años de cárcel.

El abogado de la familia de Kim Gómez precisó que "el próximo 16 de marzo se conocerán los fundamentos, el monto de la pena y el destino del acusado".

En ese sentido dijo que "nosotros esperamos que la condena sea importante en los términos que lo pidió la fiscalía, que ha hecho un grandísimo trabajo, muy comprometido". "Los elementos que se han recolectado en la causa dan fundamento a la mayor de las penas por la crueldad de cómo ocurrieron las cosas", sostuvo.

Con respecto al otro menor de edad acusado, el letrado señaló que "es inimputable y la nueva ley no lo alcanza porque no es retroactiva". Al respecto, sostuvo que "la expectativa de la familia de Kim es que el menor esté resguardado en un instituto de seguridad hasta que cumpla la mayoría de edad".

Al cierre de los alegatos, cuando le dieron la posibilidad de dar sus últimas palabras, el sospechoso pidió perdón y dijo que solo quería cometer un robo, colocándose él mismo en la escena.

Los hechos

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Anteriormente, Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determina la responsabilidad del joven de -actualmente- 18 años y recordó los momentos previos al crimen de su hija: los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda la velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En conversación con este medio y tras la audiencia en donde declararon cinco testigos, Marcos Gómez, el padre de la niña calificó de “duro” el desarrollo del juicio e indicó: “Es muy difícil presenciar todo eso”. En ese momento, se mostró expectante de la audiencia de este viernes 27.

El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar", así como expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.

