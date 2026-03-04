Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |El DT eligió a Damián Musto

Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio

4 de Marzo de 2026 | 12:06

Escuchar esta nota

River presentó a Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo director técnico y, además del propio acto oficial, se coló una polémica en torno a su cuerpo técnico antes de la firma del contrato. Coudet decidió no llevar consigo a Patricio Graff, su ayudante de campo en el Deportivo Alavés de España y ex jugador de Rosario Central y Gimnasa, entre otros, en lo que fue considerado un cambio de última hora en su staff antes de llegar a Núñez.

Graff, que pasó por el Lobo entre 2008 y 2010 y quien formó parte del cuerpo técnico de Coudet durante la temporada en la liga española y además coincidió como futbolista con el entrenador en Rosario Central en la década del 90, explicó que el DT le comunicó que no será parte de su etapa en River y detalló que la decisión fue tomada por el propio Coudet al priorizar asistentes con más conocimiento del contexto del fútbol argentino.

"No voy a estar en el cuerpo técnico de River con Coudet. Él busca ayudantes que analicen más el contexto argentino; ahora que vuelve a Argentina, pone a gente que estuvo más allá. En Argentina solo jugué 3 años, lo demás lo hice afuera. Musto tiene un recorrido más largo en el fútbol argentino", admitió en Un Buen Momento. "Está bien que Coudet vaya probando y buscando los ayudantes que el necesite. No me llamó la atención de él que es el 1. Le agradecí la oportunidad que me dio para reinsertarme en el fútbol español",

En su lugar, la dirigencia y el nuevo técnico confirmaron la incorporación de Damián Musto como su nuevo ayudante de campo, un mediocampista que fue dirigido por Coudet en Rosario Central, Club Tijuana e Internacional y que ya tiene pasado en el fútbol argentino, lo que habría influido en la elección.

Graff, en sus declaraciones tras la noticia, valoró positivamente el estilo de juego que Coudet pretende imponer en River, destacando la intensidad y exigencia que el entrenador llevará al equipo millonario, aunque confirmó que no será parte del proyecto.

