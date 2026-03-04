Forzado a beber alcohol y al borde de la muerte

Un episodio rodeado de interrogantes ocurrido en las últimas horas en La Plata mantiene en vilo a una familia y abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Un joven de 26 años permanece internado en estado crítico luego de haber ingresado inconsciente al hospital, presuntamente tras la ingesta forzada de una gran cantidad de alcohol.

Según el parte médico al que tuvo acceso EL DIA, el paciente fue trasladado por sus propios familiares al Hospital San Roque de Gonnet ayer a las 19:45. De acuerdo a lo consignado, llegó en coma luego de haber sido “forzado a ingerir alcohol en cantidad excesiva”, situación que le provocó la pérdida de conocimiento.

El cuadro clínico es extremadamente delicado. Fuentes sanitarias indicaron que permanece con asistencia y bajo estricto monitoreo, mientras los profesionales intentan estabilizarlo. Al cierre de esta edición, su estado era muy grave y el pronóstico reservado.

Más allá de la emergencia médica, el caso genera interrogantes. La referencia a una ingesta obligada abre la puerta a distintas hipótesis que deberán ser esclarecidas por las autoridades. Ahora se intenta reconstruir en qué contexto se produjo el hecho, quiénes estaban presentes y si existió algún tipo de responsabilidad penal.