Forzado a beber alcohol y al borde de la muerte

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un episodio rodeado de interrogantes ocurrido en las últimas horas en La Plata mantiene en vilo a una familia y abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.
Un joven de 26 años permanece internado en estado crítico luego de haber ingresado inconsciente al hospital, presuntamente tras la ingesta forzada de una gran cantidad de alcohol.
Según el parte médico al que tuvo acceso EL DIA, el paciente fue trasladado por sus propios familiares al Hospital San Roque de Gonnet ayer a las 19:45. De acuerdo a lo consignado, llegó en coma luego de haber sido “forzado a ingerir alcohol en cantidad excesiva”, situación que le provocó la pérdida de conocimiento.
El cuadro clínico es extremadamente delicado. Fuentes sanitarias indicaron que permanece con asistencia y bajo estricto monitoreo, mientras los profesionales intentan estabilizarlo. Al cierre de esta edición, su estado era muy grave y el pronóstico reservado.
Más allá de la emergencia médica, el caso genera interrogantes. La referencia a una ingesta obligada abre la puerta a distintas hipótesis que deberán ser esclarecidas por las autoridades. Ahora se intenta reconstruir en qué contexto se produjo el hecho, quiénes estaban presentes y si existió algún tipo de responsabilidad penal.
LE PUEDE INTERESAR
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
LE PUEDE INTERESAR
La Región suma otra vida perdida por un siniestro vial
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí