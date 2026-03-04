$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
“El peligro es constante”: denuncian riesgo de derrumbe en una escuela de La Plata
El fútbol de paro: cuándo vuelven a jugar Gimnasia y Estudiantes
"Dormimos entre las explosiones": el crudo relato de un platense atrapado en el conflicto de Medio Oriente
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
VIDEO. Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra por el avistamiento de un puma
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Cartonazo se jugará por $3.000.000 desde mañana, cuando salgan los nuevos cupones con la edición impresa de EL DIA.
El premio crece porque quedó vacante la jugada que cerró ayer y tenía un premio de $2.000.000.
Cada semana se suma $1.000.000.
Para jugar es sencillo. Cada jueves, con la edición impresa se entregan los cupones para jugar.
Cada uno tiene 15 números del 00 al 89.
Desde el viernes se publican en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com los números para que los lectores cotejen con sus cupones.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación de febrero en La Plata trepó a 2,8%
LE PUEDE INTERESAR
Entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo
Si al llegar al martes siguiente tienen los 15 aciertos, se transforman en ganadores del juego.
Para acceder al premio tienen que llamar al 412-0101 entre las 11 y las 17 y presentarse en las oficinas de EL DIA (diagonal 80 Nº 815) con el cupón ganador.
El Cartonazo entregó pozos millonarios y los ganadores utilizaron el dinero para cumplir distintos sueños y objetivos: viajar, reparar la vivienda, cumplir con obligaciones económicas pendientes o bien ahorrar el premio, entre numerosas variantes que contó cada ganador.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí