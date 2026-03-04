$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo

4 de Marzo de 2026 | 01:19 Edición impresa

El Cartonazo se jugará por $3.000.000 desde mañana, cuando salgan los nuevos cupones con la edición impresa de EL DIA.

El premio crece porque quedó vacante la jugada que cerró ayer y tenía un premio de $2.000.000.

Cada semana se suma $1.000.000.

Para jugar es sencillo. Cada jueves, con la edición impresa se entregan los cupones para jugar.

Cada uno tiene 15 números del 00 al 89.

Desde el viernes se publican en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com los números para que los lectores cotejen con sus cupones.

Si al llegar al martes siguiente tienen los 15 aciertos, se transforman en ganadores del juego.

Para acceder al premio tienen que llamar al 412-0101 entre las 11 y las 17 y presentarse en las oficinas de EL DIA (diagonal 80 Nº 815) con el cupón ganador.

El Cartonazo entregó pozos millonarios y los ganadores utilizaron el dinero para cumplir distintos sueños y objetivos: viajar, reparar la vivienda, cumplir con obligaciones económicas pendientes o bien ahorrar el premio, entre numerosas variantes que contó cada ganador.