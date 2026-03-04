Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos

El ente recaudador bonaerense también simplificó el procedimiento de cese

El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos
4 de Marzo de 2026 | 09:55

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó este miércoles que eliminó la obligación de presentar todas las declaraciones juradas de Ingresos Brutos al momento de gestionar la baja retroactiva del impuesto. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense y forma parte de la política de simplificación tributaria que impulsa el organismo, con el objetivo de reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de quienes desarrollan actividad económica en territorio provincial.

La modificación normativa se vincula con la implementación del Régimen Simplificado y la adhesión al Padrón Federal en el marco del Convenio Multilateral, que establece que los ceses deben declararse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese contexto, ya no existe posibilidad sistémica de verificar la presentación total de declaraciones juradas al momento de tramitar la baja, por lo que se adecuó la normativa para garantizar coherencia y eficiencia en los procedimientos.

Desde ARBA aclararon que la eliminación de este requisito no implica resignar herramientas de control. La Agencia cuenta con desarrollos tecnológicos que permiten detectar y reclamar deudas presuntas cuando corresponda, fortaleciendo la fiscalización sobre quienes incumplen sus obligaciones tributarias.

En este esquema se estableció como obligatoria la actualización general de datos, una medida que permitirá contar con información más precisa, mejorar la calidad de los registros y fortalecer la transparencia del sistema.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que “la simplificación tributaria es uno de los pilares de nuestra gestión para reducir la carga administrativa y favorecer el cumplimiento. Esta medida busca transformar a la Agencia en un organismo que acompañe al sector productivo, con un esquema fiscal más justo y progresivo que profundice la idea de que cumplir sea más fácil”.

En ese sentido, agregó que “en los últimos años orientamos la inversión hacia la transformación digital y la integración de sistemas, para reducir burocracia y agilizar el capital de trabajo de las y los contribuyentes. Al mismo tiempo, reorientamos recursos hacia acciones de fiscalización sobre sectores de mayor capacidad contributiva, donde se registran los principales niveles de evasión”.

LE PUEDE INTERESAR

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial

LE PUEDE INTERESAR

Obras y un llamado a la unidad, lo que dejó el paso de Alak por el Concejo

"Estas decisiones integran una estrategia que combina simplificación y modernización digital con fiscalización inteligente y focalizada en sectores de mayor capacidad contributiva. El objetivo es claro: facilitar el cumplimiento a quienes desarrollan su actividad de buena fe y concentrar los esfuerzos de control donde se registran mayores niveles de evasión", explicaron desde el ente recaudatorio bonaerense en un comunicado. Y agregaron: "Con estas modificaciones, ARBA continúa avanzando hacia un sistema tributario más ágil, transparente y eficiente, que elimina trámites innecesarios, fortalece la autonomía financiera de la Provincia y consolida un esquema de recaudación basado en la progresividad y la justicia fiscal".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Autoridades desplegaron un operativo de captura

La plaza de 25 y 60, como un campo de batalla
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial

Obras y un llamado a la unidad, lo que dejó el paso de Alak por el Concejo

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
Espectáculos
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
El delicado momento que atraviesa Carlos Perciavalle: detalles reveladores de un verdadero drama
Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 
Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Policiales
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Deportes
VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Marcelo Torres: “Los delanteros tenemos que tratar de estar finos”
Comenzaron las charlas para comprar al Chelo
Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla