El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos

El ente recaudador bonaerense también simplificó el procedimiento de cese
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó este miércoles que eliminó la obligación de presentar todas las declaraciones juradas de Ingresos Brutos al momento de gestionar la baja retroactiva del impuesto. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense y forma parte de la política de simplificación tributaria que impulsa el organismo, con el objetivo de reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de quienes desarrollan actividad económica en territorio provincial.
La modificación normativa se vincula con la implementación del Régimen Simplificado y la adhesión al Padrón Federal en el marco del Convenio Multilateral, que establece que los ceses deben declararse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese contexto, ya no existe posibilidad sistémica de verificar la presentación total de declaraciones juradas al momento de tramitar la baja, por lo que se adecuó la normativa para garantizar coherencia y eficiencia en los procedimientos.
Desde ARBA aclararon que la eliminación de este requisito no implica resignar herramientas de control. La Agencia cuenta con desarrollos tecnológicos que permiten detectar y reclamar deudas presuntas cuando corresponda, fortaleciendo la fiscalización sobre quienes incumplen sus obligaciones tributarias.
En este esquema se estableció como obligatoria la actualización general de datos, una medida que permitirá contar con información más precisa, mejorar la calidad de los registros y fortalecer la transparencia del sistema.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que “la simplificación tributaria es uno de los pilares de nuestra gestión para reducir la carga administrativa y favorecer el cumplimiento. Esta medida busca transformar a la Agencia en un organismo que acompañe al sector productivo, con un esquema fiscal más justo y progresivo que profundice la idea de que cumplir sea más fácil”.
En ese sentido, agregó que “en los últimos años orientamos la inversión hacia la transformación digital y la integración de sistemas, para reducir burocracia y agilizar el capital de trabajo de las y los contribuyentes. Al mismo tiempo, reorientamos recursos hacia acciones de fiscalización sobre sectores de mayor capacidad contributiva, donde se registran los principales niveles de evasión”.
"Estas decisiones integran una estrategia que combina simplificación y modernización digital con fiscalización inteligente y focalizada en sectores de mayor capacidad contributiva. El objetivo es claro: facilitar el cumplimiento a quienes desarrollan su actividad de buena fe y concentrar los esfuerzos de control donde se registran mayores niveles de evasión", explicaron desde el ente recaudatorio bonaerense en un comunicado. Y agregaron: "Con estas modificaciones, ARBA continúa avanzando hacia un sistema tributario más ágil, transparente y eficiente, que elimina trámites innecesarios, fortalece la autonomía financiera de la Provincia y consolida un esquema de recaudación basado en la progresividad y la justicia fiscal".
