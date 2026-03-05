El regreso más esperado: los platenses Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"

El dúo humorístico platense conformado por Fran Gómez y Nachito Saralegui volverá a trabajar en conjunto: en la pantalla de Luzu TV, siendo un gran traspaso, con un ciclo propio que formará parte de la grilla On Demand. El regreso se dará después de varios años de proyectos por separado y marcará una nueva etapa para los creadores de Flashando Secuencia.

El programa se llamará “Flashando Secuencia” y tendrá una emisión semanal, con fecha de estreno a confirmar. Según adelantaron, realizarán entre seis y diez sketchs por semana, con la participación de distintas figuras del canal. El anuncio fue celebrado por Nico Occhiato, director del canal, quien afirmó: “Para mí son de los mejores, es hermoso”.

Entre los conductores y artistas que podrían sumarse a los envíos aparecen Lucas Ortega, Cris Vanadía, Diego Leuco, El Trinche, Yoyi Francella y Mica Vázquez; Nico Occhiato, Flor Jazmín, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal, Ángela Torres y Marcos Giles; Marley y Flor Peña; Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Anita Esposito, Juli Castro y Pestañela; Ferbo, Domi Faena, Lucas Lezin, Sofi Calvo, Belu Negri y Teo D’elia; Carina Zampini, Diego Castro, Gabriel Schulz y Agus Battioni; Tati Roust, La Gurisa, el Pulpo y el Turro; y La Joaqui.

Flashando Secuencia será uno de los contenidos On Demand de Luzu TV junto a “Algo de música”, “Luzu Kids” y “Edición Especial”, dentro de la estrategia del canal de reforzar el humor y los formatos grabados.

El ciclo retoma el espíritu del espectáculo teatral que el dúo llevó por distintas salas y temporadas de verano, bajo la dirección de Pablo Picotto, con un humor absurdo, vertiginoso y apoyado en personajes excéntricos y situaciones cotidianas llevadas al extremo. “Volvemos a las raíces”, aseguró Fran sobre el nuevo proyecto.

En los últimos años, ambos desarrollaron caminos propios. Fran Gómez formó parte de Olga con el recordado segmento “Se extraña a la nona”, mientras que Nachito Saralegui integró la programación de Vorterix con “El Galpón”, entre otros proyectos.

De esta manera, el dúo platense volverá a compartir pantalla con una propuesta que busca recuperar la esencia de sus primeros trabajos y adaptarla al universo del streaming.