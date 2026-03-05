Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Tras años de proyectos individuales

El regreso más esperado: los platenses Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"

El regreso más esperado: los platenses Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

5 de Marzo de 2026 | 12:25

Escuchar esta nota

El dúo humorístico platense conformado por Fran Gómez y Nachito Saralegui volverá a trabajar en conjunto: en la pantalla de Luzu TV, siendo un gran traspaso, con un ciclo propio que formará parte de la grilla On Demand. El regreso se dará después de varios años de proyectos por separado y marcará una nueva etapa para los creadores de Flashando Secuencia.

El programa se llamará “Flashando Secuencia” y tendrá una emisión semanal, con fecha de estreno a confirmar. Según adelantaron, realizarán entre seis y diez sketchs por semana, con la participación de distintas figuras del canal. El anuncio fue celebrado por Nico Occhiato, director del canal, quien afirmó: “Para mí son de los mejores, es hermoso”.

Entre los conductores y artistas que podrían sumarse a los envíos aparecen Lucas Ortega, Cris Vanadía, Diego Leuco, El Trinche, Yoyi Francella y Mica Vázquez; Nico Occhiato, Flor Jazmín, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal, Ángela Torres y Marcos Giles; Marley y Flor Peña; Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Anita Esposito, Juli Castro y Pestañela; Ferbo, Domi Faena, Lucas Lezin, Sofi Calvo, Belu Negri y Teo D’elia; Carina Zampini, Diego Castro, Gabriel Schulz y Agus Battioni; Tati Roust, La Gurisa, el Pulpo y el Turro; y La Joaqui.

Flashando Secuencia será uno de los contenidos On Demand de Luzu TV junto a “Algo de música”, “Luzu Kids” y “Edición Especial”, dentro de la estrategia del canal de reforzar el humor y los formatos grabados.

El ciclo retoma el espíritu del espectáculo teatral que el dúo llevó por distintas salas y temporadas de verano, bajo la dirección de Pablo Picotto, con un humor absurdo, vertiginoso y apoyado en personajes excéntricos y situaciones cotidianas llevadas al extremo. “Volvemos a las raíces”, aseguró Fran sobre el nuevo proyecto.

LE PUEDE INTERESAR

A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  

LE PUEDE INTERESAR

Wanda Nara tiene propuesta de casamiento: desde Milán, romántico posteo de Martín Migueles

En los últimos años, ambos desarrollaron caminos propios. Fran Gómez formó parte de Olga con el recordado segmento “Se extraña a la nona”, mientras que Nachito Saralegui integró la programación de Vorterix con “El Galpón”, entre otros proyectos.

De esta manera, el dúo platense volverá a compartir pantalla con una propuesta que busca recuperar la esencia de sus primeros trabajos y adaptarla al universo del streaming.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Espectáculos

A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  

Wanda Nara tiene propuesta de casamiento: desde Milán, romántico posteo de Martín Migueles

¿Qué onda? Chloé Bello desmintió el romance con Mauricio Macri, pero una de sus declaraciones contradice su versión

Yo me quiero casar ¿Y usted? Robertito Funes Ugarte denunció que le habrían robado el proyecto televisivo, quién lo hará en su lugar
Información General
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Policiales
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO. Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Incendios en Arturo Seguí: bomberos intervinieron en dos emergencias y evitaron daños mayores
La Ciudad
Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales
Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata
De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"
De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata
"El robo más tierno que ví": venta de cartas de amor en Plaza Malvinas se hace viral de La Plata al país
Deportes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia
Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla