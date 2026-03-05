"El robo más tierno que ví": venta de cartas de amor en Plaza Malvinas se hace viral de La Plata al país

VIDEO. Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Dos chicas de La Plata apelaron al ingenio para poder cumplir un deseo sencillo pero importante: festejar un cumpleaños. Una de ellas, a punto de cumplir 12 años, decidió salir a vender cartitas sorpresa a 3.000 pesos junto a su amiga para juntar el dinero necesario y celebrar su día.
La escena se conoció en los últimos días de febrero, cuando el motociclista y creador de contenido platense Taurox compartió el encuentro en sus redes mientras recorría la Plaza Islas Malvinas. Allí estaban las dos amigas, Ambar y Tizi, ofreciendo sobres sorpresa con mensajes románticos escritos a mano, bajo la consigna de “cartas de amor”.
Los textos, simples y directos, apelaban al sentimiento. “Gracias por estar a mi lado”. “Mi corazón es todo tuyo y siempre va a ser así para siempre. Te amo, nunca a nadie le dije tantas veces te amo como te lo dije a vos, así que yo ahora te digo te amo”, decía una de las cartas.
No era la primera vez que Ambar impulsaba la idea. Según contaron otros "compradores", el año pasado también había salido a vender mensajes para reunir dinero. Esta vez, el video viralizó la iniciativa y multiplicó las reacciones.
En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. “Yo le compré una cartita, la encontró mi jermu y ahora vivo abajo de un puente, gracias”, escribió uno. “Te alegró el día amigo, lo que vale eso en estos días…”, señaló otra. “Y yo diciendo te amo gratis”, lanzó un tercero.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
