Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Calle 8 pierde uno de sus comercios emblemáticos. Entre 48 y 49, tras cuatro generaciones, cierra Zapatería Norma, el próximo 31 de marzo.
Atravesó casi toda la historia moderna de la ciudad. El cierre no es una decisión intempestiva, pero sí forzada por la coyuntura. Según explicaron sus dueños, la caída estrepitosa del consumo y el nuevo escenario de apertura de importaciones terminaron de precipitar una determinación que se venía gestando desde finales de 2022.
Ante el escenario de cierre de comercios históricos, un grupo de familias que se dedican a distintos rubros, creó una red de comercios familiares históricos de La Plata -ver aparte-.
La historia de Norma es, en rigor, la historia del crecimiento del centro platense. Fundada por Héctor Brenta, un comerciante que llegó desde Lanús cuando la zona todavía estaba en formación, la zapatería fue pionera en especializarse exclusivamente en calzado femenino minorista.
“Mi bisabuelo empezó acá cuando no había nada”, recordó Eugenia, representante de la cuarta generación al frente del local. El negocio sobrevivió a todas las crisis cíclicas de la Argentina, e incluso apostó a una renovación total del local en febrero de 2020, apenas semanas antes de que la pandemia paralizara las diagonales.
Sin embargo, el quiebre de precios registrado a partir de 2022 y la imposibilidad de sostener la estructura frente a una demanda que no repunta, marcaron el límite. “Es nostálgico y es feo, pero sentimos que es para algo mejor”, confesó la comerciante sobre el cierre del ciclo.
Hasta el final de este mes la familia decidió liquidar el stock disponible. La estrategia es clara: vender hasta el último par de cuero, que representa el 90% de su mercadería.
Se pueden encontrar productos de invierno y verano a partir de $30.000. Las ventas se realizan únicamente en efectivo o transferencia. El local, como se dijo, atenderá al público hasta el 31 de marzo.
Con la partida de Norma, aseguran en el centro platense, calle 8 pierde un punto de referencia para las vecinas que durante más de ocho décadas hicieron de ese local una parada obligada en sus caminatas por el centro.
