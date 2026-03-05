Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Estará en la segunda bandeja de la Platea H

Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia

5 de Marzo de 2026 | 10:03

Escuchar esta nota

En medio de un reclamo que se repetía durante años entre jugadores e hinchas de Gimnasia, comenzaron las obras para la instalación de una pantalla led en la segunda bandeja de la platea H Néstor Basile del estadio del Bosque.

Los trabajos se iniciaron en el arranque de marzo con la remoción de los carteles publicitarios ubicados entre ambas bandejas, sector que será ocupado por la nueva estructura. La pantalla tendrá una extensión de poco más de 40 metros de largo y apunta a modernizar uno de los espacios visibles del estadio.

La colocación del dispositivo responde a un pedido que se venía planteando desde hace tiempo, tanto por parte actual y anteriores planteles como de los Triperos, que reclamaban mejores condiciones visuales e informativas durante los partidos.

Si bien la intención es que la pantalla esté operativa para el próximo encuentro como local, correspondiente a la fecha 11 del día 15, todavía no hay un plazo preciso confirmado para su inauguración. Los trabajos continuarán en los próximos días y su habilitación dependerá del avance de la obra.

