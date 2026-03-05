Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia

En medio de un reclamo que se repetía durante años entre jugadores e hinchas de Gimnasia, comenzaron las obras para la instalación de una pantalla led en la segunda bandeja de la platea H Néstor Basile del estadio del Bosque.

Los trabajos se iniciaron en el arranque de marzo con la remoción de los carteles publicitarios ubicados entre ambas bandejas, sector que será ocupado por la nueva estructura. La pantalla tendrá una extensión de poco más de 40 metros de largo y apunta a modernizar uno de los espacios visibles del estadio.

La colocación del dispositivo responde a un pedido que se venía planteando desde hace tiempo, tanto por parte actual y anteriores planteles como de los Triperos, que reclamaban mejores condiciones visuales e informativas durante los partidos.

Si bien la intención es que la pantalla esté operativa para el próximo encuentro como local, correspondiente a la fecha 11 del día 15, todavía no hay un plazo preciso confirmado para su inauguración. Los trabajos continuarán en los próximos días y su habilitación dependerá del avance de la obra.