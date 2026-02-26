Denuncian a un trabajador del Hogar del Padre Cajade

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Un presunto episodio de abuso sexual contra un menor fue denunciado en el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, institución fundada por el padre Carlos Cajade en Villa Garibaldi, La Plata. El principal señalado es un empleado del establecimiento, quien ya fue apartado de sus funciones y denunciado ante la Justicia.
El episodio se conoció a partir del relato de un joven que pasó por el hogar y que, al momento de los hechos denunciados, era menor.
Tras imponerse de la delicada situación, las autoridades de la entidad resolvieron desvincular de inmediato al trabajador y, hacia fines de enero, formalizaron la presentación penal. La causa quedó radicada en la UFI N° 11 a cargo de Álvaro Garganta.
Desde la institución confirmaron que con la prohibición de ingreso del acusado a todos los espacios de la Asociación Civil, se le impidió además cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con los niños, niñas y adolescentes alojados en el lugar. No descartan más casos.
