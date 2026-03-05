Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General |Mensajes de instituciones

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
5 de Marzo de 2026 | 02:14
Edición impresa

Distintas entidades representativas de la vida institucional de La Plata hicieron llegar en las últimas horas sus saludos y felicitaciones a EL DIA al cumplirse 142 años de la fundación del matutino.

“En nombre de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata queremos hacer llegar nuestro más sincero saludo con motivo del 142º aniversario del diario EL DIA, institución señera del periodismo platense y parte viva de la historia de nuestra Ciudad.

En estos momentos difíciles encontramos aún más valor en las instituciones que, como EL DIA, sostienen con responsabilidad y compromiso la vida comunitaria de nuestra Región. A lo largo de los años el diario ha acompañado de manera permanente la tarea silenciosa y esforzada de nuestros clubes, bibliotecas y entidades barriales, empresariales y otras, brindando visibilidad a sus actividades, difundiendo sus logros y también sus necesidades.

Ese respaldo fortalece el entramado social, estimula la participación y reafirma que el trabajo comunitario tiene sentido cuando es compartido y reconocido” (Alberto Alba, Presidente).

Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial La Plata

“En nombre de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial La Plata enviamos un cordial saludo al cumplirse 142 años del matutino de la Ciudad, que acompañó y acompaña a los platenses casi desde la fundación de la metrópolis.

Siempre hubo una estrecha relación entre periodismo y literatura, en este caso reflejada en las páginas del diario.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del jueves 5 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio

En un tiempo complejo de grandes desafíos en general y, en particular, en el ejercicio del periodismo, acompañamos en la defensa de la profesión y de la libertad de expresión” (Hugo Mársico, Presidente).

Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO)

“Hace 142 años aparecía en nuestra entonces recién nacida ciudad ese diario cuyos ilustres fundadores marcaron su destino al declararlo ‘vigilante de los intereses públicos sin compromisos que nos aten’, derrotero que gallardamente continúa inalterable ahora bajo su dirección.

Nuestra Cámara, representativa del sector comercial e industrial de la construcción, resulta calificada testigo de esa continuidad. Con tal motivo, presentamos nuestro alborozado saludo.

Reiterando nuestro reconocimiento a la inteligente labor profesional periodística desplegada, le hacemos llegar las muestras de nuestra mayor consideración” (Rodolfo Molinari. Presidente; Andrés Brandoni. Secretario General).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

La lesión de Di María, el motivo de una demora

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca
Últimas noticias de Información General

Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años

Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio

Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores

Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
La Ciudad
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro
Espectáculos
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Cibrián repone el musical que rompió los esquemas
¿Se viene la primera película de “Game of Thrones”?
La autora de “Belén” habló de su libro en la Ciudad
Policiales
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil
Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla