Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

Distintas entidades representativas de la vida institucional de La Plata hicieron llegar en las últimas horas sus saludos y felicitaciones a EL DIA al cumplirse 142 años de la fundación del matutino.

“En nombre de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata queremos hacer llegar nuestro más sincero saludo con motivo del 142º aniversario del diario EL DIA, institución señera del periodismo platense y parte viva de la historia de nuestra Ciudad.

En estos momentos difíciles encontramos aún más valor en las instituciones que, como EL DIA, sostienen con responsabilidad y compromiso la vida comunitaria de nuestra Región. A lo largo de los años el diario ha acompañado de manera permanente la tarea silenciosa y esforzada de nuestros clubes, bibliotecas y entidades barriales, empresariales y otras, brindando visibilidad a sus actividades, difundiendo sus logros y también sus necesidades.

Ese respaldo fortalece el entramado social, estimula la participación y reafirma que el trabajo comunitario tiene sentido cuando es compartido y reconocido” (Alberto Alba, Presidente).

Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial La Plata

“En nombre de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial La Plata enviamos un cordial saludo al cumplirse 142 años del matutino de la Ciudad, que acompañó y acompaña a los platenses casi desde la fundación de la metrópolis.

Siempre hubo una estrecha relación entre periodismo y literatura, en este caso reflejada en las páginas del diario.

En un tiempo complejo de grandes desafíos en general y, en particular, en el ejercicio del periodismo, acompañamos en la defensa de la profesión y de la libertad de expresión” (Hugo Mársico, Presidente).

Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO)

“Hace 142 años aparecía en nuestra entonces recién nacida ciudad ese diario cuyos ilustres fundadores marcaron su destino al declararlo ‘vigilante de los intereses públicos sin compromisos que nos aten’, derrotero que gallardamente continúa inalterable ahora bajo su dirección.

Nuestra Cámara, representativa del sector comercial e industrial de la construcción, resulta calificada testigo de esa continuidad. Con tal motivo, presentamos nuestro alborozado saludo.

Reiterando nuestro reconocimiento a la inteligente labor profesional periodística desplegada, le hacemos llegar las muestras de nuestra mayor consideración” (Rodolfo Molinari. Presidente; Andrés Brandoni. Secretario General).