De la Caja de Kinesiólogos a Pedro Troglio: avanza la investigación de la megaestafa inmobiliaria en La Plata
5 de Marzo de 2026 | 10:45

Escuchar esta nota

Conocida la situación crítica en torno a la constructora ABES, denunciada ante la Justicia platense por no haber entregado los departamentos comercializados en varios de los edificios en construcción en la Ciudad, ahora se supo que uno de los denunciantes es la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires.

La entidad invirtió alrededor de 12 millones de dólares en distintos emprendimientos inmobiliarios de la firma denunciada. "Eran fondos destinados a sostener futuras jubilaciones", declaró Juan Felipe Orta, titular de la Caja, según publica Clarín.

El caso cobró mayor notoriedad ya que entre los denunciantes se encuentra también el ex director técnico de Gimnasia Pedro Troglio.

En lo que respecta a la inversión hecha por la anterior gestión de la la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos bonaerenses, en total fueron adquiridos 34 departamentos en distintos edificios en construcción y una participación del 25% en el hotel Argoth.

"Los fondos invertidos corresponden al patrimonio previsional colectivo", agrega Orta, quien asegura que "no se trata de recursos discrecionales, sino del ahorro destinado a sostener futuras jubilaciones". La entidad que preside es una de las seis demandas presentadas ante la Justicia, ya que a poco de asumir realizaron una auditoría y constataron que no se habían entregado los departamentos, las obras presentaban un avance cercano al 50% y se encontraban paralizadas.

Yacoub Real Estate & Developers, desarrolladora inmobiliaria platense, compró ABES y si bien no trascendieron detalles de la operación anticipa novedades en los próximos días.

El caso Pedro Troglio

Como se dijo, el caso tomó especial relevancia tras conocerse que Pedro Troglio, ex entrenador de Gimnasia y actual director técnico de Banfield, denunció haber sido una de las víctimas de la empresa ABES Desarrolladora de Negocios SRL, señalada por decenas de inversores por obras inconclusas y fondos que nunca fueron restituidos.

La situación fue expuesta por el propio Troglio en declaraciones televisivas a medios nacionales, donde relató cómo fue captado para invertir en proyectos inmobiliarios que se ofrecían bajo la modalidad de fideicomisos en pozo. “Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando”, contó el entrenador, al describir el modo en que se generaba el vínculo inicial.

Según explicó, la propuesta incluía la compra de departamentos con promesas de renta mensual y plazos de entrega que, con el paso del tiempo, dejaron de cumplirse. “Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 ó 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, relató Troglio, visiblemente afectado por la situación.

En paralelo, a fines de 2025, tras una compleja negociación la empresa cambió de firma y la constructora indicó que el emprendimiento quedaría en manos de una nueva administración. “No van a reconocernos nada”, admitió Troglio sobre los montos aportados por los inversionistas originales. “Empecé una acción legal para ver si puedo recuperar algo porque encima están desaparecidos. La empresa todavía existe, te atienden abajo, pero no te abren. Ponen a una chica que pobrecita no tiene nada que ver. Lo único que pude hacer es ir a un abogado y recurrir a él para que nos ayude”, completó.

Según consta en la presentación judicial, Troglio y su esposa invirtieron en al menos dos proyectos inmobiliarios ofrecidos por la empresa. En uno de los casos, el entrenador desembolsó unos 64 mil dólares por un departamento, mientras que en otra operación transfirió cerca de 93 mil dólares. Ninguna de las unidades fue entregada y las obras quedaron paralizadas sin explicaciones formales, según explicó.

En la denuncia penal también se dejó constancia de que Troglio hizo entrega de una importante suma de dinero en dólares, parte de la cual fue transferida al exterior.

Según se detalló, al momento de realizar esas operaciones el entrenador se encontraba trabajando en Honduras, motivo por el cual concretó giros bancarios a cuentas radicadas en Estados Unidos, que figuraban a nombre de uno de los responsables de la empresa denunciada.

