Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata

Son de Berazategui y tienen antecedentes penales.
Los tres delincuentes que fueron detenidos ayer por la noche en La Plata luego de una persecución policial , fueron identificados por la policía y quedaron a disposición judicial.
El caso que comenzó en 11 entre 32 y 33 y finalizó en 15 y 33, preocupó a vecinos de la zona. Los implicados comenzaron esquivando un control policial y terminaron esposados luego de provocar daños en otros autos en su intento de escape.
Fuentes del caso indicaron que el vehículo en el que circulaban tenía pedido de secuestro activo por robo automotor y llevaba una patente adulterada.
En tanto, el operativo de captura fue realizado por oficiales de la división motorizada y se dio en el marco de una orden de servicio. Según informaron fuentes oficiales, los policías vieron a un hombre apoyado sobre un Citroën C3 gris con patente MSA-633, mientras otros dos se encontraban en el interior.
Al advertir la presencia policial, el sospechoso subió al vehículo y los tres emprendieron la fuga a gran velocidad. Se desplegó un operativo cerrojo que culminó en la 15 y 33, donde el auto impactó contra un Toyota Corolla )LKZ-183).
Tras el choque, los ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie, pero fueron frenados a pocos metros y arrestados. Los detenidos fueron identificados y son todos mayores de edad.
Al verificar los datos del vehículo, se constató que la patente colocada no correspondía al vehículo. Al cursar el dominio grabado en los cristales (AC078DF), el sistema arrojó un pedido activo por robo automotor solicitado por la Comisaría Segunda de Bernal, con fecha de alta 24 de junio de 2015.
Durante el operativo secuestraron dos barretas metálicas, una llave francesa, tres celulares, cinco gorras con visera, un pasamontañas negro, tres mochilas negras, una chapa patente, 10 mil pesos argentinos y cinco dólares estadounidenses.
Para comentar suscribite haciendo click aquí