Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales

La empresa a cargo de la distribución de energía en La Plata y alrededores, Edelap, volvió a detectar una vasta cantidad de conexiones clandestinas y anticipó que avanzará con las acciones legales correspondientes en los planos económicos y penales.

Según comunicó, en el desarrollo de los recientes operativos realizado por la compañía se detectaron 27 viviendas en situaciones fraudulentas en el barrio “El Rodeo”, sobre Ruta 215 camino a Brandasen. Los casos involucraban medidores adulterados y conexiones directas a la red de distribución, impidiendo el correcto registro del consumo, se indicó.

Mientras que, en un loteo en la zona de Villa Elvira, a la altura de las calles 122 y 643, 30 viviendas eran abastecidas mediante una conexión fraudulenta a través de un transformador de 40 kVA, que fue retirado por personal de la distribuidora.

Ante estas irregularidades, la compañía procedió a labrar las actas correspondientes, eliminar de forma inmediata el riesgo eléctrico detectado y priorizar la seguridad de las personas y la integridad de la red de distribución.

La detección de fraude eléctrico habilita a EDELAP a efectuar: el cobro retroactivo de la energía consumida y no registrada, con un recargo del 40%; la suspensión inmediata del suministro a los usuarios involucrados; y la presentación de la denuncia penal pertinente.

La empresa advirtió sobre el carácter delictivo y peligroso de estas maniobras, que no solo deterioran la calidad del servicio, sino que también generan condiciones de riesgo en la vía pública, exponiendo a accidentes, incendios y electrocuciones.

Al respecto, advirtió que "el fraude eléctrico es una práctica ilícita que consiste en la manipulación de las instalaciones para consumir energía sin la debida registración y, por ende, evadir el pago". "Esta actividad no solo compromete la seguridad en la vía pública, sino que también impacta negativamente la calidad del servicio eléctrico que reciben los usuarios que cumplen con sus obligaciones, además de acarrear graves consecuencias legales para quienes la cometen", añadió.

De este modo la empresa reafirmó la continuidad de sus acciones de fiscalización para detectar y erradicar estas prácticas, con el propósito fundamental de garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable.

Finalmente, instó a la comunidad a colaborar denunciando de manera anónima cualquier actividad sospechosa a través de la línea 0800-222-3335.