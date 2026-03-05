Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Vuelve el recordado programa de Roberto Galán, los detalles

Yo me quiero casar ¿Y usted? Robertito Funes Ugarte denunció que le habrían robado el proyecto televisivo, quién lo hará en su lugar

Yo me quiero casar ¿Y usted? Robertito Funes Ugarte denunció que le habrían robado el proyecto televisivo, quién lo hará en su lugar
5 de Marzo de 2026 | 07:51

Escuchar esta nota

Según Robertito Funes Ugarte quedó afuera de un proyecto que él mismo había propuesto.

Así, muy enojado y en medio de los rumores, explicó: “Hace como cuatro años había hablado con Diego Guebel, cuando estaba en la TV Pública para hacer Yo me quiero casar, ¿y usted? En su momento había que pedirle los derechos a Florencia Galán”.

Asimismo, agregó que pasó el tiempo, que luego estuvo la posibilidad de hacerlo en Telefe, eso se dilató, y finalmente no se hizo.

“El año pasado lo encuentro a uno de los directores de Kuarzo y le dijo: che, ¿por qué no hacemos yo me quiero casar? Ya que Guebel había quedado en el camino o no sé qué pasó, hagámoslo con gente grande, divertida, gente de verdad, real que vayan a buscar pareja. ‘Sí, me encanta’, me dice”.

Quedó en avisarle, le dijo que Florencia, hija del recordado Roberto Galán, que popularizó el programa en los 90, le quería dar los derechos a él. Pero, todo quedó en una conversación.  

“Después me entero que se lo dan a Doman, en otro canal, pero la misma productora con la que yo hablé. Pregunté y me dijeron que no, que es un formato parecido al que hizo Claribel Medina, a mi me quedó la duda, pero ya está, lo va a hacer la Doman”, tiró Robertito.

Por último, Funes Ugarte remarcó que no le dolió, pero si se sorprendió. “Qué rápido surgen las ideas en las productoras. Igual, llamé por teléfono. Yo no jodo, pero si me joden soy de armas tomar”, cerró el mencionado conductor.  

