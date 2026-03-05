Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |Era parte del personal de YPF - ACA

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras trabajar 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras trabajar 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio
5 de Marzo de 2026 | 09:21

Escuchar esta nota

Después de 45 años detrás de los surtidores, saludando a generaciones de clientes y trabajando bajo el sol y la lluvia, José se jubiló y tuvo la despedida que supo ganarse en la Ciudad. La estación de servicio YPF ACA La Plata de 9 y 51 fue escenario de una despedida cargada de emoción para el histórico playero, reconocido por cientos de platenses.

Durante más de cuatro décadas fue parte del paisaje cotidiano en una esquina emblemática, la estación diseñada por el ingeniero y arquitecto platense Antonio Ubaldo Vilar, que lleva más de 80 años activa. Allí José construyó una reputación basada en el compromiso, la responsabilidad y un trato amable que lo convirtió en referente para compañeros y clientes.

“Su forma de trabajar y su calidad humana siempre lo destacaron”, expresaron desde la estación al despedirlo en redes sociales. Lo definieron como un gran compañero y parte fundamental de una familia que lo vio crecer durante 45 años de servicio ininterrumpido.

La celebración reunió a compañeros, entre nuevos y experimentados, y se multiplicaron los mensajes de afecto de clientes habituales. “Me atendió muchas veces, es una excelente persona, amable, siempre predispuesto a la atención. Felicitaciones José y ahora a disfrutar de esta nueva etapa de la vida”, escribió uno. “Me atendió un montón de veces, la cara de buen tipo le sobra. A disfrutar de la nueva etapa. Éxitos José”, señaló otra.

Entre los recuerdos también apareció una broma repetida durante años: su parecido con Omar Martínez, el Guri, gran campeón del TC. “Siempre lo jodía preguntando si es familiar del Guri Martínez. Un campeón, a disfrutar José”, comentaron.

Y no es la primera vez que esa esquina es escenario de despedidas memorables. Años atrás, Carlos, otro empleado histórico, también fue homenajeado tras 40 años de trabajo con una gran cena. Esta vez fue el turno de José, el playero que durante 45 años cargó combustible nunca dejó a nadie a gamba.

imagen

El ACA festeja sus 100 años de vida
