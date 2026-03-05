¿Qué onda? Chloé Bello desmintió el romance con Mauricio Macri, pero una de sus declaraciones contradice su versión

Ahora, cuando los rumores que vinculaban a Chloé Bello con Mauricio Macri parecían haber quedado saldados tras las declaraciones de la modelo asegurando estar "soltera y feliz", una nueva versión encendió la mecha nuevamente.

Luego de que se instalara la versión de un acercamiento entre ambos, la propia Bello salió a bajarle el tono.

Pero, sin embargo, en las últimas horas se conoció un testimonio que contradice su desmentida y que reafirma el supuesto vínculo.

La revelación se dio en Cuentas Claras, el ciclo de streaming donde el periodista Luis Corbacho contó una conversación privada que mantuvo con la modelo.

Según relató, el encuentro ocurrió en una cena donde coincidieron casualmente. "Ay Luisito, hace mil que no te veo. Ayer estaba con Mauricio viendo tus stories y nos matamos de risa", le habría dicho Bello frente a otras personas.

Corbacho fue enfático al remarcar que no se trató de un comentario en off. "Fue así literal, esto no es un invento. Había gente en la mesa, no me dijo que no lo cuente", aseguró al aire. Y agregó un dato clave: "Sabe que soy periodista y me lo dijo", dejando entrever que la modelo sería consciente del peso que podía tener esa frase

Siempre de acuerdo a su reconstrucción, la conversación continuó con otra referencia directa al ex mandatario. "Le dije a Mauricio que sos re gracioso y que tenemos que ir a comer", habría sumado Bello. Para el comunicador no hubo margen para dobles interpretaciones: "No conozco a otro Mauricio, no es que tenemos un Mauricio en común", explicó, descartando cualquier confusión sobre la identidad mencionada.

Así, el testimonio aporta un elemento que contradice la postura pública de Bello y vuelve a darle fuerza a la información difundida previamente.