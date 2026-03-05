Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata

Mahiques juró como ministro de Justicia con dos temas clave en agenda: designación de jueces y la Corte
Los docentes del Albert Thomas de La Plata se movilizaron este jueves a la Dirección de Educación Provincial Técnico-Profesional en 13 y 49 en rechazo a lo que acusaron como un "desplazamiento" por parte de la Provincia a las horas de clases que venían dictando en la tradicional Secundaria Técnica Nº6. Según denunciaron durante la protesta, la cartera educativa "incumplió" con un compromiso asumido en los últimos años al aplicar una serie de movimientos estatutarios que "para muchos de nosotros derivaron en la pérdida de toda nuestra carga horaria".
El conflicto fue planteado años atrás en distintos establecimientos técnicos de La Plata, aunque cobró mayor relevancia el año pasado por el temor de los docentes de los colegios industriales a ser "corridos" de sus horas de clase. La génesis del problema se remonta a 2018 con la caída del convenio que la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense mantenía con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Este acuerdo alcanzado en los años '90 había establecido para los establecimientos técnicos del nivel secundario un sistema de acceso a la docencia basado en concursos.
En este caso los educadores aseguraron que "la Escuela Técnica Nº 6 Albert Thomas funcionó bajo un convenio con la UTN en el que los docentes adquiríamos nuestras horas de trabajo a través de un sistema de concursos". Tras romperse el acuerdo el sector docente advirtió sobre la desventaja de no haber podido titularizar esas horas o cargos. "El convenio no nos permitía titularizar, por lo que todo lo trabajado se mantenía como provisional, sin entrar en acciones estatutarias. Al deshacerse el convenio, los docentes quedamos expuestos a desplazamientos", afirmaron.
"Nunca conseguimos que nos dieran la seguridad y beneficios que da la titularidad, quedando en desventaja con respecto a todo el resto de la docencia", explicaron. "A partir de esa situación nos organizamos y pedimos durante todos estos años que nos respeten nuestros puestos de trabajo, ya que nuestras vidas fueron durante tanto tiempo organizadas a partir de nuestros horarios laborales", contaron.
Según afirmaron, "el 2 de marzo, sin previo aviso, muchos de nosotros fuimos desplazados por la aplicación del artículo 109, contradiciendo el acuerdo al que habíamos llegado con la Secretaría Técnica, y muchos de nosotros perdimos toda nuestra carga horaria". En ese sentido, hicieron alusión a un artículo sobre cese de cargos y horas provisionales, al tiempo que apuntaron contra Educación al sostener que "el año pasado nos dieron su palabra distintas autoridades de que nuestros puestos se respetarían".
En medio de la preocupación por la fuente de trabajo solicitaron "que se respeten los acuerdos y nuestras horas de trabajo, que se dé marcha atrás a los desplazamientos hasta que cada docente se jubile o renuncie por propia voluntad, como se ha hecho en otras técnicas de la Ciudad".
Con el comienzo del nuevo ciclo lectivo los docentes quedaron expuestos a ser reemplazados por colegas con mayor puntaje a partir de distintas acciones que se circunscriben a las Secretarías de Asuntos Docentes (SAD), tales como como el MAD (Movimiento Anual Docente), que permite a docentes del sistema provincial trasladarse de instituciones; el Acrecentamiento; que habilita a incrementar las horas o módulos titulares, y a los Actos Públicos de titularización de horas y cargos.
