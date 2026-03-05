La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La propuesta va de febrero a abril e incluye el 1,5% ya otorgado. Los estatales la aprobaron y los docentes, la analizan
El gobierno bonaerense reunió ayer a docentes y estatales, en el marco de la paritaria salarial, y formuló un ofrecimiento hasta abril del 9 por ciento en tres tramos. La mejora, que se calcula sobre los salarios de enero, fue aceptada por los gremios que nuclean a los trabajadores de la ley 10.430 y es analizada en asambleas por el frente docente.
Luego del paro de docentes, trabajadores judiciales y de la Administración central, el gobierno de Axel Kicillof retomó ayer la negociación salarial con los gremios que representan a esos sectores. Fue con una propuesta superadora del 3 por ciento de aumento que habían rechazado la semana pasada y que condujo a la huelga.
Ayer, en dos reuniones separadas y con el ministro de Economía provincial, Pablo López, a la cabeza, y su par de Trabajo, Walter Correa, el gobierno de Axel Kicillof formuló una propuesta similar en porcentajes para ambos sectores. Un incremento del 9 por ciento dividido en tres tramos: uno correspondiente al 1,5 por ciento que ya fue otorgado en febrero; otro a cobrarse en abril del 5 por ciento; y un tercero a percibirse con los sueldos de mayo del 2,5 por ciento.
Luego de las reuniones, el ministro López subrayó el “esfuerzo financiero” que realiza la Provincia ante “una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas”.
UPCN, ATE y Fegeppba ya aceptaron la propuesta. El Frente Docente la analiza
Y reiteró que, a pesar de la deuda de la Nación con la administración bonaerense y la caída constante de la recaudación, producto de la situación económica, desde la gestión de Kicillof reconocemos el esfuerzo que están haciendo los trabajadores y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible”.
Según pudo saber EL DIA, además del aumento del 9 por ciento, se acordó la reapertura de la paritaria salarial en mayo de 2026, instancia clave para continuar monitoreando la evolución de la situación económica y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Los gremios explicaron que, por otra parte, a partir 1º de julio, todo el personal enmarcado en la Ley 10.430 asciende una categoría. Y quienes se encuentren en el techo de su agrupamiento comenzarán a percibir una bonificación del 20 por ciento calculado sobre el sueldo básico, reconociendo su trayectoria y permanencia en el escalafón.
Los delegados de los trabajadores estatales se habíanreunido por la tarde y, poco después, anunciaron la aprobación de la oferta. Así lo hicieron saber desde UPCN, desde Fegeppba y desde ATE, los tres sindicatos mayoritarios de empleados de la administración pública, quienes destacaron, además, la reapertura de mesas técnicas sectoriales. Representantes de UPCN destacaron que “en mayo estaremos llevando adelante una mesa de monitoreo para ver la evolución de los salarios con respecto a la inflación y una reapertura paritaria para el mes de junio”.
Y destacaron que, además del aumento del 9 por ciento, se creará “una nueva bonificación para el sector de los auxiliares de la educación que alcanza un monto de 20.000 pesos mensuales”.
En tanto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció que la oferta será “puesta en consideración” se remarcó que la propuesta implica un aumento del 7,5 por ciento para el bimestre marzo-abril, sumado a la oficialización del 1,5 por ciento otorgado en febrero a y una bonificación no remunerativa de 28.700 pesos, que se denominará “Compensación FONID/Conectividad”.
Según indicaron a través de un comunicado, el impacto del aumento ofrecido en los salarios para cargos iniciales ascendería a 850.053 pesos en abril y para el mismo mes, un profesor 20 percibiría $1.113.838 pesos, reabriendo la negociación en junio.
En ese sentido, los gremios que integran el frente -AMET; FEB; Sadop; Suteba y Udocba- pondrán a consideración la propuesta, que será deliberada en los órganos internos de cada organización. Según trascendió, se espera que el viernes, tras un congreso en nuestra ciudad, el frente gremial se pronuncie.
Parte del sector gremialista de los estatales ayer en la reunión / EL DIA
