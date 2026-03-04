Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Tras ocho décadas en La Plata, la histórica zapatería Norma baja la persiana

Tras ocho décadas en La Plata, la histórica zapatería Norma baja la persiana
4 de Marzo de 2026 | 17:22

Escuchar esta nota


La fisonomía de calle 8 se prepara para perder uno de sus comercios más emblemáticos. En el tramo comprendido entre 48 y 49, la Zapatería Norma anunció que bajará sus persianas definitivamente el próximo 31 de marzo, poniendo fin a una trayectoria familiar que atravesó casi toda la historia moderna de la ciudad.

El cierre no es una decisión intempestiva, pero sí forzada por la coyuntura. Según explicaron sus dueños, la caída estrepitosa del consumo y el nuevo escenario de apertura de importaciones terminaron de precipitar una determinación que se venía gestando desde finales de 2022.

Cuatro generaciones en el mismo rincón de la ciudad

La historia de Norma es, en rigor, la historia del crecimiento del centro platense. Fundada por Héctor Brenta, un comerciante que llegó desde Lanús cuando la zona todavía estaba en formación, la zapatería fue pionera en especializarse exclusivamente en calzado femenino minorista.

"Mi bisabuelo empezó acá cuando no había nada", recordó Eugenia, representante de la cuarta generación al frente del local. El negocio sobrevivió a todas las crisis cíclicas de la Argentina, e incluso apostó a una renovación total del local en febrero de 2020, apenas semanas antes de que la pandemia paralizara las diagonales.

Sin embargo, el quiebre de precios registrado a partir de 2022 y la imposibilidad de sostener la estructura frente a una demanda que no repunta, marcaron el límite. "Es nostálgico y es feo, pero sentimos que es para algo mejor", confesó la comerciante sobre el cierre del ciclo.

LE PUEDE INTERESAR

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas

LE PUEDE INTERESAR

La Plata y Lanús firmaron un acuerdo para impulsar actividades educativas en la Repu

Liquidación final antes del adiós

Fiel a su estilo de no "comerse el clavo" de una nueva temporada, la familia decidió no renovar stock para el invierno y liquidar todo lo disponible. La estrategia es clara: vender hasta el último par de cuero —que representa el 90% de su mercadería— antes del último día del mes.

Los precios: Se pueden encontrar productos de invierno y verano a partir de $30.000. Las ventas se realizan únicamente en efectivo o transferencia. El local atenderá al público hasta el 31 de marzo.

Con la partida de Norma, calle 8 pierde algo más que un comercio; pierde un punto de referencia para las vecinas que durante ocho décadas hicieron de ese local una parada obligada en sus caminatas por el centro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas
Últimas noticias de La Ciudad

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas

La Plata y Lanús firmaron un acuerdo para impulsar actividades educativas en la Repu

Se rompió el tomógrafo del San Juan de Dios de La Plata: denuncian cirugías suspendidas y estudios cancelados

VIDEO.- Incendio de un camión produjo demoras en la Autopista Buenos Aires - La Plata
Espectáculos
Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance
Preocupación por Tato Algorta: el ex GH sufrió un accidente automovilístico
Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Deportes
Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?
Carlos Anacleto propuso en la AFA la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local
Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
Policiales
Abogada argentina en Brasil: su defensor negó que por “ahora” la causa vaya a juicio oral
Una ciclista pelea por su vida tras ser atropellada en Melchor Romero
Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre
Dos incendios asustaron a los vecinos de Arturo Seguí 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla