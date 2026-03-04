Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas
La fisonomía de calle 8 se prepara para perder uno de sus comercios más emblemáticos. En el tramo comprendido entre 48 y 49, la Zapatería Norma anunció que bajará sus persianas definitivamente el próximo 31 de marzo, poniendo fin a una trayectoria familiar que atravesó casi toda la historia moderna de la ciudad.
El cierre no es una decisión intempestiva, pero sí forzada por la coyuntura. Según explicaron sus dueños, la caída estrepitosa del consumo y el nuevo escenario de apertura de importaciones terminaron de precipitar una determinación que se venía gestando desde finales de 2022.
Cuatro generaciones en el mismo rincón de la ciudad
La historia de Norma es, en rigor, la historia del crecimiento del centro platense. Fundada por Héctor Brenta, un comerciante que llegó desde Lanús cuando la zona todavía estaba en formación, la zapatería fue pionera en especializarse exclusivamente en calzado femenino minorista.
"Mi bisabuelo empezó acá cuando no había nada", recordó Eugenia, representante de la cuarta generación al frente del local. El negocio sobrevivió a todas las crisis cíclicas de la Argentina, e incluso apostó a una renovación total del local en febrero de 2020, apenas semanas antes de que la pandemia paralizara las diagonales.
Sin embargo, el quiebre de precios registrado a partir de 2022 y la imposibilidad de sostener la estructura frente a una demanda que no repunta, marcaron el límite. "Es nostálgico y es feo, pero sentimos que es para algo mejor", confesó la comerciante sobre el cierre del ciclo.
Liquidación final antes del adiós
Fiel a su estilo de no "comerse el clavo" de una nueva temporada, la familia decidió no renovar stock para el invierno y liquidar todo lo disponible. La estrategia es clara: vender hasta el último par de cuero —que representa el 90% de su mercadería— antes del último día del mes.
Los precios: Se pueden encontrar productos de invierno y verano a partir de $30.000. Las ventas se realizan únicamente en efectivo o transferencia. El local atenderá al público hasta el 31 de marzo.
Con la partida de Norma, calle 8 pierde algo más que un comercio; pierde un punto de referencia para las vecinas que durante ocho décadas hicieron de ese local una parada obligada en sus caminatas por el centro.
