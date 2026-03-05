Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Chiqui Tapia, como alternativa a las SAD: las reacciones en la AFA

Mientras el Comité Ejecutivo de la AFA ratificó el paro del fútbol para este fin de semana, en su última reunión celebrada en el predio de Ezeiza, el presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto se metió en primera persona ante sus pares de Comité Ejecutivo y del propio Claudio Chiqui Tapia al hablar de una propuesta alternativa a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que fue denominada “Sistema Argentino”, y que apuntaría a permitir el ingreso de capitales privados al fútbol de nuestro país.

Lo hizo el martes durante la reunión que lo tuvo como protagonista por otro tema principal pero en la cual aprovechó para hablar del proyecto que le presentó a Claudio Tapia pero el resto de los dirigentes aún no vio pero lo escuchado no tiene mucho de innovador.

En medio de las conversaciones sobre la coyuntura de las instituciones, las tensiones políticas entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), e incluso la organización de la Finalissima ante España, el debate sobre las SAD volvió a escena. Y fue en ese preciso instante cuando Anacleto pidió la palabra y puso sobre la mesa el proyecto que podría tratarse en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.

Al momento de dirigirse a los presentes, durante la reunión, el máximo dirigente de Gimnasia aplicó algunos conceptos a la hora de presentar su propuesta, y garantizó que no tiene nada que ver al modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), de acuerdo a cómo fue planteado, pero propuso una alternativa que bautizó como el “Sistema Argentino”.

La iniciativa, que aún es un proyecto del cual los demás dirigentes no tuvieron acceso, contempla un esquema mixto de ingreso de capitales privados, aunque con una condición: que los socios mantengan el control mayoritario.

Como la versión rápidamente tomó estado público ya que varios medios explicaron con más detalles, sus pares no lo tomaron del todo bien. Incluso más de uno expuso su sorpresa en los canales de comunicación que tiene el Comité. Aquí ya hubo contrapuntos.

Es más, el portal Doble Amarilla, a quienes muchos lo consideran un medio oficialista de AFA, posteó una nota señalando que “Anacleto es el hombre de Sturzenegger y del Gobierno en el fútbol de Primera”.

De acuerdo a la explicación que Carlos Anacleto dejó ver en algunos medios, los inversores privados deberán firmar contratos detallados, donde se especifiquen derechos y obligaciones. Si bien esos acuerdos, según sus palabras, no cambiarán la estructura política actual de los clubes, muchos dirigentes empezaron a notar cierta intención de llevar al fútbol hacia un lugar cercano a la privatización.

La máxima autoridad de AFA, Claudio Tapia, recibió la propuesta y garantizó un espacio de debate a corto plazo en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo. Pero en varios clubes no cayó bien el momento elegido para hacerlo y la forma de dejarlo trascender a la prensa antes de mostrárselo a ellos. Veremos...