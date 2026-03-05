Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPITALES PRIVADOS EN EL FÚTBOL

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Chiqui Tapia, como alternativa a las SAD: las reacciones en la AFA

El proyecto se lo dejó Anacleto al Presidente de la casa madre del fútbol y se tratará a la brevedad. Medios cercanos a la AFA hablan del “hombre del Gobierno”

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Chiqui Tapia, como alternativa a las SAD: las reacciones en la AFA

Carlos Anacleto presentó un proyecto y en afa miran desconfiados

5 de Marzo de 2026 | 02:16
Edición impresa

Mientras el Comité Ejecutivo de la AFA ratificó el paro del fútbol para este fin de semana, en su última reunión celebrada en el predio de Ezeiza, el presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto se metió en primera persona ante sus pares de Comité Ejecutivo y del propio Claudio Chiqui Tapia al hablar de una propuesta alternativa a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que fue denominada “Sistema Argentino”, y que apuntaría a permitir el ingreso de capitales privados al fútbol de nuestro país.

Lo hizo el martes durante la reunión que lo tuvo como protagonista por otro tema principal pero en la cual aprovechó para hablar del proyecto que le presentó a Claudio Tapia pero el resto de los dirigentes aún no vio pero lo escuchado no tiene mucho de innovador.

En medio de las conversaciones sobre la coyuntura de las instituciones, las tensiones políticas entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), e incluso la organización de la Finalissima ante España, el debate sobre las SAD volvió a escena. Y fue en ese preciso instante cuando Anacleto pidió la palabra y puso sobre la mesa el proyecto que podría tratarse en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.

Al momento de dirigirse a los presentes, durante la reunión, el máximo dirigente de Gimnasia aplicó algunos conceptos a la hora de presentar su propuesta, y garantizó que no tiene nada que ver al modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), de acuerdo a cómo fue planteado, pero propuso una alternativa que bautizó como el “Sistema Argentino”.

La iniciativa, que aún es un proyecto del cual los demás dirigentes no tuvieron acceso, contempla un esquema mixto de ingreso de capitales privados, aunque con una condición: que los socios mantengan el control mayoritario.

Como la versión rápidamente tomó estado público ya que varios medios explicaron con más detalles, sus pares no lo tomaron del todo bien. Incluso más de uno expuso su sorpresa en los canales de comunicación que tiene el Comité. Aquí ya hubo contrapuntos.

Es más, el portal Doble Amarilla, a quienes muchos lo consideran un medio oficialista de AFA, posteó una nota señalando que “Anacleto es el hombre de Sturzenegger y del Gobierno en el fútbol de Primera”.

De acuerdo a la explicación que Carlos Anacleto dejó ver en algunos medios, los inversores privados deberán firmar contratos detallados, donde se especifiquen derechos y obligaciones. Si bien esos acuerdos, según sus palabras, no cambiarán la estructura política actual de los clubes, muchos dirigentes empezaron a notar cierta intención de llevar al fútbol hacia un lugar cercano a la privatización.

La máxima autoridad de AFA, Claudio Tapia, recibió la propuesta y garantizó un espacio de debate a corto plazo en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo. Pero en varios clubes no cayó bien el momento elegido para hacerlo y la forma de dejarlo trascender a la prensa antes de mostrárselo a ellos. Veremos...

LEA TAMBIÉN

Recuperar a Miramón, el objetivo de Zaniratto durante este parate

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Recuperar a Miramón, el objetivo de Zaniratto durante este parate
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Foster Gillett irá a concurso con Rampa y ¿le hará juicio a Estudiantes?

Dolor en La Plata por la muerte del abogado y dirigente radical Francisco Orruma
Últimas noticias de Deportes

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca

Úbeda encontró el equipo en un partido importante

VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
Espectáculos
¿Qué onda? Chloé Bello desmintió el romance con Mauricio Macri, pero una de sus declaraciones contradice su versión
Yo me quiero casar ¿Y usted? Robertito Funes Ugarte denunció que le habrían robado el proyecto televisivo, quién lo hará en su lugar
Nueva interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: el conflicto involucra a Mica Viciconte con una de las hijas de su pareja
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Policiales
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
Choque fatal de camiones en la ruta 9: corte total a la altura de Baradero
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de marzo en La Plata
Crimen de Kim Gómez | Cuándo se conocerán la pena y los fundamentos de la condena al joven de 18 años
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
La Ciudad
Otra vez alertan por roedores en Plaza Moreno
El Cartonazo se juega por $3.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Jueves con cielo gris, amenaza de lluvia y ráfagas de viento en La Plata
VIDEO. Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Qué dijo la Provincia sobre las cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo en el San Juan de Dios
Política y Economía
Preocupante informe sobre la crisis de la industria argentina: producción, empleo y ventas, en picada
"Atrocidades" y “tortura psicológica”: habló el gendarme liberado
El vínculo con la AFA de Mahiques, que asume como ministro de Justicia por Cúneo Libarona
Karina y otro triunfo en la interna con S. Caputo
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla