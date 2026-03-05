A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  

Luego de que se supiera sobre el tratamiento que se realizó en España, Susana Giménez participó de una publicidad donde lució una malla enteriza y dejó a todos encantados.

Después de un mes completo de vacaciones por España, Susana Giménez volvió a la Argentina.

Así, se supo que, la Diva había viajado, entre otras cosas, para someterse a un nuevo tratamiento de bienestar.

Según informaron, este procedimiento se realiza con una máquina de última tecnología que ayuda a disminuir el dolor de huesos y articulaciones y fortalece los músculos.

Casi al mismo tiempo, empezó a circular en las redes, imágenes donde se la ve a Susana luciendo un traje de baño.

Según trascendió, el material pertenece al back de una publicidad donde la diva grabó por más de 11 horas.

Sin dudas, a sus 82 años, Susana Giménez disfruta a pleno de las cosas que la apasionan.

Por otra parte, aún no se terminó de definir si regresará o no a la conducción ya que según revelaron en la tele, Susana rechazó la primera propuesta que le hicieron de Telefe.