Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro

El joven Faustino Oro (2526 ELO ) quedó apenas a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven en la historia del ajedrez mundial. El prodigio argentino de 12 años, que ayer sumó dos victorias consecutivas en el Aeroflot Open Moscú 2026, llegó a la última partida del certamen con chances de lograr ese tremendo hito. Pero le tocó una parada brava ante el gran maestro ruso Aleksey Grebnev (2621 ELO), quien terminó el torneo invicto.

Debido a la victoria del local, Faustino, que jugó con piezas negras, no pudo alcanzar la tercera norma para obtener oficialmente el título de Gran Maestro. Además de la norma, necesitaba una performance superior a 2600 ELO.

Más allá de la derrota, su irrupción a tan corta edad en el circuito internacional de más alto prestigio no deja de deslumbrar al mundo del ajedrez. Los expertos estiman que más temprano que tarde, el joven argentino alcanzará la tercera norma para convertirse en Gran Maestro.

Cabe resaltar que en el certamen de Rusia compitieron 52 grandes maestros de distintas federaciones.

Con un ELO de 2526, el adolescente del barrio porteño de San Cristóbal llegó a la última partida con posibilidades de consagrarse como el Gran Maestro más joven de todos los tiempos tras haber perdido el invicto en la sexta ronda ante el ruso Iván Rozum. El récord vigente lo ostenta el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título con 12 años, 4 meses y 25 días.

Lejos de acusar el golpe, ayer mostró carácter y precisión en las rondas 7 y 8: primero derrotó con piezas negras al indio Lad Mandar (2334) y luego superó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov (2431), en una exigente partida que se extendió a 60 movimientos.

Oro acumuló 5,5 puntos en nueve presentaciones, producto de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. Desde enero de 2022, la FIDE exige tres normas para consagrarse GM: dos deben conseguirse en torneos cerrados y una en un abierto.

Oro ya había cumplido con las dos primeras en Madrid, en el torneo Prodigios y Leyendas, y en Buenos Aires, en el Memorial Szmetan-Giardelli.