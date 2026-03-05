Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se supo: por qué un joven de La Plata terminó en coma tras obligarlo a tomar alcohol en exceso

Se supo: por qué un joven de La Plata terminó en coma tras obligarlo a tomar alcohol en exceso
5 de Marzo de 2026 | 08:41

Escuchar esta nota

Se terminó el misterio sobre el episodio ocurrido en las últimas horas en La Plata, y que EL DIA informó de manera exclusiva, por el que un joven terminó al borde de la muerte y tuvo en vilo a una familia. Tras una investigación que se realizó en base a los testimonios de allegados a la víctima, se pudo determinar que se trató de una recibida que pudo ser trágica.

Se trata del joven de 26 años que estuvo en estado crítico por la ingesta forzada de una gran cantidad de alcohol. Según se supo, el joven se recibió de médico y el festejo se fue de control porque el flamante profesional habría sido obligado a tomar distintas bebidas con alta graduación alcohólica que le provocaron graves daños en su salud, y que por estas horas se recupera.

Según el parte médico al que tuvo acceso este diario, el paciente fue trasladado por sus propios familiares al Hospital San Roque de Gonnet el martes último por la tarde. De acuerdo a lo consignado, llegó en coma luego de haber sido “forzado a ingerir alcohol en cantidad excesiva”, situación que le provocó la pérdida de conocimiento.

El cuadro clínico era extremadamente delicado y los reportes eran poco alentadortes. Fuentes sanitarias indicaron que permaneció con asistencia y bajo estricto monitoreo, mientras los profesionales intentaban estabilizarlo. Finalmente se pudo saber que el joven se recupera satisfactoriamente.

De esta forma, las recibidas, al igual que los UPD (Último Primer Día) de los secundarios que están por empezar y las despedidas de solteros, vuelven a estar en el centro del debate por los excesos que, muchas veces, terminan con graves consecuencias.

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
