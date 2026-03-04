Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |BAJA EN EL CONSUMO, JUICIOS LABORALES Y PRESIÓN TRIBUTARIA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Son de distintos rubros, tienen locales con más de 60 años en la Ciudad y buscan ayuda ante un panorama “asfixiante”

Para "sobrevivir", arman una red de comercios de familia en La Plata
5 de Marzo de 2026 | 04:39
La crisis en el consumo, la presión tributaria y los juicios laborales se transformaron en un tridente peligroso para comercios que llevan más de seis décadas en la Ciudad y tienen un sello particular. Son comercios de familia. Segundas y terceras generaciones pugnan por sobrevivir y con locales de los rubros más diversos propusieron crear la Red de Comercios Familiares Históricos de La Plata. “Patrimonio vivo” lo llaman. La idea es llamar la atención, transformarse en puntos de referencia, como atractivos turísticos y conseguir ayuda para seguir con las puertas abiertas.

Alberto Peroni, propietario de Uniformes Peroni, de 11 entre 68 y 69 dijo que “la Ciudad puede aprovechar la experiencia de estos locales que atravesaron diversos contextos históricos y económicos pero hoy los sacude una realidad tremenda: baja en el consumo, presión tributaria y juicios laborales que ponen en jaque la continuidad de numerosos emprendimientos”.

Casa Peroni (lleva más de 75 años de vida) el restaurante La Pirucha, el local de venta de café La Bastilla, la panadería El Mortero, Sederia La Plata, la carnicería Santa Lucía y Carteles Bianchi, son comercios que han atravesado generaciones sosteniendo identidad, trabajo y memoria urbana.

 

Comercios de familia salen al rescate de un patrimonio histórico y cultural

 

Hoy se unen para atravesar el vendaval que parece azotarlos y ponerlos entre las cuerdas. Hacen malabares en cada jornada para seguir abiertos, redujeron cantidad de empleados, la familia sigue poniéndose al hombro la atención al público, la compra de mercadería, los ingresos y la planificación comercial, con todo lo que eso conlleva.

En un documento que crearon entre todos, sostienen que La Plata fue creada como ciudad modelo: planificada, moderna y concebida como referencia nacional. Hoy tiene la oportunidad de volver a ser modelo. En el mundo, las ciudades más desarrolladas protegen su comercio histórico como parte de su identidad urbana: Barcelona reconoce sus establecimientos emblemáticos; Madrid protege el Comercio Centenario; París distingue comercios históricos como patrimonio cultural; Roma preserva sus Botteghe Storiche. No es nostalgia. Es desarrollo urbano inteligente”.

El restaurante de 3 y 65 lleva más de 6 décadas en la Ciudad / Web

Los integrantes de la Red de Comercios Familiares Históricos afirman en el texto que “en La Plata protegemos edificios y monumentos. Pero aún no protegemos a las familias que hicieron historia detrás de los mostradores. Cuando un comercio familiar histórico cierra, no desaparece solo una actividad económica. Se pierde patrimonio cultural. Se debilita la economía barrial. Se fragmenta la identidad urbana”.

Desde su trayectoria de más de siete décadas, Casa Peroni impulsó la creación de la Red de Comercios Familiares Históricos de La Plata, con un objetivo claro: reconocer y proteger a los comercios familiares con más de 65 años de antigüedad como patrimonio cultural vivo de la ciudad.

Pablo De Rose, propietario de la carnicería Santa Lucía, de 8 entre 54 y 55, asegura que atiende el local junto a un familiar. “Soy segunda generación. Mi padre abrió el local en 1961. Intenté crecer y los juicios laborales destruyeron el plan. Abrí otro local en 44 y 25, y entre juicios laborales y manejos poco claros de los empleados tuve que cerrarlo. Acá en 8 y 54 estoy sólo con un familiar que desde hace décadas me acompaña. A los juicios laborales hay que sumarle la disminución en el consumo y los impuestos”.

 

“No pedimos subsidios ni privilegios. Buscamos que se proteja un legado”

 

En el grupo de locales familiares históricos se comenta que el restaurante que integra la nómina de comercios bajó abruptamente la cantidad de comensales. Un día clave es el domingo. De atender 90 mesas, desde hace varios fines de semana pasó a atender 30 mesas.

En un panorama que parece asfixiante, los comerciantes se unieron para pedir auxilio. “De la Municipalidad, de la comunidad, de quienes pueden pensar en sostener emprendimientos” que llevan varias generaciones y no quieren bajar la persiana.

“La Red de Comercios Familiares Históricos no es solo una declaración simbólica. Busca ser una herramienta estratégica que reconoce su valor cultural e identitario; crea un recorrido turístico urbano basado en la historia viva; fortalece la economía de proximidad; genera nodos comerciales barriales con centro en cada comercio histórico y consolida circuitos culturales y económicos sostenibles.

Eugenio de Rose abrió la carnicería que hoy atiende su hijo Pablo / EL DIA

Aclaran de inmediato que “no se solicitan subsidios ni privilegios. Se propone una política pública que integre cultura, turismo y desarrollo local. Así como La Plata nació como ciudad modelo en su planificación, puede convertirse en la primera ciudad argentina en proteger formalmente su comercio familiar histórico y transformarse nuevamente en modelo a seguir en América Latina.

“Se impulsa esta iniciativa con responsabilidad histórica. La ciudad decide”, afirman en el documento.

El mensaje que es contundente: una “ciudad que protege su memoria, fortalece su futuro. Y la historia no se cierra. Se protege”.

 

