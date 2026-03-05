Habló Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"

La abogada, emprendedora e influencer de La Plata Florencia Rastelli Mella estuvo en boca de todos tras el grave accidente ocurrido el pasado sábado 14 de febrero en Pinamar, cuando volcó con su cuatriciclo. La mujer, de 33 años y madre de dos nenes, lentamente se recupera del violento suceso ocurrido durante su estadía en la Costa Atlántica por cuestiones laborales. Si bien en un principio su estado de salud era gravísimo, con el correr de los días fue mejorando al punto que en las últimas horas se expresó en las redes sociales para llevar tranquilidad.

Rastelli, que al momento del accidente estaba de acompañante y quedó atrapada debajo del mismo del cuatri, escribió en una historia de Instagram de la cuenta de su emprendimiento, Paque & Cocó: "Mis reeeeinas. El camino es largo pero hay mucho vino para charlar y contarles", comenzó diciendo. Y contó que "por ahora, solo decirles que tuve un accidente en Pinamar y que hace 18 días estoy dando una lucha grande".

En ese marco pidió a sus seguidores "que prendan una velita por mí y por todos los que me están cuidando". Para cerrar dijo: "Falta menos. Las quiero mucho. Flor".

Qué se sabe del accidente en Pinamar

El siniestro que tuvo como protagonista a Florencia Rastelli el mes pasado se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un UTV cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas.

Fue asistida en el hospital local y, al día siguiente, trasladada de urgencia a una clínica de Mar del Plata con graves lesiones. Allí permaneció internada en terapia intensiva en estado crítico. Ahora, según los reportes médicos, se supo que su estado de salud mejora día a día.

¿Quién es Florencia Rastelli Mella?

Oriunda de Olivos pero muy conocida en La Plata por su actividad profesional y comercial, Rastelli Mella tiene 33 años, es egresada de la Universidad Católica platense y desde hace ocho años está al frente de la marca Paque & Cocó, emprendimiento que logró consolidar y que cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

La noticia generó fuerte impacto entre amigos, clientes y allegados, que se enteraron de lo sucedido a través de una publicación en las cuentas oficiales de la marca. “Mi hermosa comunidad; hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”, fue el mensaje que shockeó a sus seguidores, teniendo mucho peso como influencer.