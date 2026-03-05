Día de la Abstinencia Digital 2026: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Preocupante informe sobre la crisis de la industria argentina: producción, empleo y ventas, en picada
En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes
Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA
Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
VIDEO. Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Crimen de Kim Gómez | Cuándo se conocerán la pena y los fundamentos de la condena al joven de 18 años
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El vínculo con la AFA de Mahiques, que asume como ministro de Justicia por Cúneo Libarona
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Dolor en La Plata por la muerte del abogado y dirigente radical Francisco Orruma
Jueves con cielo gris, amenaza de lluvia y ráfagas de viento en La Plata
Qué dijo la Provincia sobre las cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo en el San Juan de Dios
FOTOS Y VIDEOS.- Persecución policial, choque, detenidos y heridos en La Plata
"Atrocidades" y “tortura psicológica”: habló el gendarme liberado
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de marzo en La Plata
Avanza la investigación por el empleado del Hogar del Padre Cajade acusado de abuso, que fue arrestado
El detenido que murió tras tirarse del 4º piso de las Fiscalías de La Plata estaba imputado por abuso sexual
Los números de la suerte del jueves 5 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
¿Estás hiperconectado? Es un buen momento para una "detox" digital apagando celulares, tablets y computadoras
Escuchar esta nota
Cada 5 de marzo se conmemora el Día de la Abstinencia Digital, una jornada que invita a las personas a hacer una pausa en el uso de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, tablets y redes sociales. El objetivo es reflexionar sobre el impacto de la hiperconectividad en la vida cotidiana y promover hábitos más saludables en relación con la tecnología.
En un contexto en el que gran parte de la vida social, laboral y recreativa pasa por las pantallas, la fecha propone un desafío simple pero potente: desconectarse por unas horas o incluso por todo un día para reconectar con el entorno, las personas y las actividades fuera del mundo digital.
El Día de la Abstinencia Digital surgió como una iniciativa impulsada por organizaciones y especialistas en bienestar digital preocupados por el uso excesivo de la tecnología y sus efectos en la salud mental, el descanso y las relaciones personales.
En los últimos años, estudios internacionales alertaron sobre fenómenos como la dependencia al celular, la ansiedad generada por las notificaciones constantes y la dificultad para concentrarse por el consumo permanente de información.
Frente a ese escenario, la jornada busca generar conciencia sobre la necesidad de equilibrar la vida online con momentos offline, algo que se volvió cada vez más difícil en la era de las redes sociales y el trabajo remoto.
Tomarse un descanso de las pantallas, aunque sea por unas horas, puede generar múltiples beneficios para la salud y el bienestar.
LE PUEDE INTERESAR
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
LE PUEDE INTERESAR
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Entre los principales se destacan:
- Mejora de la salud mental. Reducir la exposición constante a redes sociales y noticias ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y la sobrecarga informativa.
- Mayor calidad del sueño. El uso de dispositivos antes de dormir afecta los ritmos biológicos. Desconectarse favorece un descanso más profundo.
- Más concentración. Sin interrupciones de notificaciones o mensajes, el cerebro puede enfocarse mejor en una sola actividad.
- Relaciones personales más fuertes. Pasar tiempo cara a cara con amigos o familiares fortalece vínculos y mejora la comunicación.
- Mayor creatividad y productividad. Alejarse por un rato de la tecnología puede estimular nuevas ideas y mejorar la capacidad de resolver problemas.
Desconectarse no siempre es sencillo, sobre todo cuando el celular se volvió una herramienta central para el trabajo, el entretenimiento y la comunicación. Sin embargo, los especialistas recomiendan algunos pasos simples para lograrlo.
1. Establecer horarios sin pantallas
Definir momentos del día —por ejemplo durante las comidas o antes de dormir— en los que el celular quede fuera de alcance.
2. Desactivar notificaciones innecesarias
Reducir alertas de redes sociales o aplicaciones ayuda a evitar la tentación de revisar el teléfono constantemente.
3. Buscar actividades alternativas
Leer un libro, salir a caminar, hacer deporte o dedicar tiempo a un hobby son opciones que facilitan la desconexión.
4. Crear espacios libres de tecnología
Algunas personas optan por mantener el dormitorio o la mesa familiar como lugares sin dispositivos electrónicos.
5. Probar desafíos de desconexión
Desde dejar el celular una hora hasta pasar todo un día sin redes sociales: cualquier intento suma para cambiar hábitos.
Según distintos estudios sobre hábitos digitales, una persona puede revisar su celular decenas o incluso cientos de veces al día, muchas veces de manera automática. Esta dependencia creciente llevó a expertos en salud y tecnología a hablar de la necesidad de desarrollar una “higiene digital”, similar a la que existe con la alimentación o el descanso.
En ese contexto, el Día de la Abstinencia Digital se convirtió en una oportunidad para replantear la relación con la tecnología y recordar que, aunque los dispositivos facilitan la vida diaria, desconectarse también puede ser clave para vivir mejor.
Para muchos, el desafío de este 5 de marzo puede ser simple: apagar el celular por un rato y redescubrir todo lo que ocurre fuera de la pantalla.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí