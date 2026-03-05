Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Con el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno nacional vuelve a habilitar la inscripción para las Becas Progresar 2026, el programa destinado a acompañar económicamente a estudiantes que buscan finalizar sus estudios o capacitarse laboralmente.
La convocatoria, que suele abrirse entre marzo y abril, está dirigida a jóvenes que cursan la escuela secundaria, estudios superiores o formación profesional. El objetivo del programa es garantizar que más estudiantes puedan continuar su trayectoria educativa pese a las dificultades económicas.
Actualmente, el monto mensual de la beca ronda los $35.000, aunque no todo se cobra de manera inmediata. En la mayoría de los casos se deposita el 80% del beneficio (unos $28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se paga al finalizar el año, una vez que el estudiante demuestra que cumplió con la regularidad académica.
El programa contempla distintas líneas según el nivel educativo:
Progresar Obligatorio: para quienes cursan primaria o secundaria.
Progresar Superior: destinado a estudiantes terciarios, universitarios y de enfermería.
Progresar Trabajo: enfocado en cursos de formación profesional u oficios.
Entre los requisitos generales se encuentran:
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
Estar inscripto como alumno regular en una institución educativa.
Tener ingresos familiares que no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
En cuanto a la edad, el programa suele estar orientado a jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque existen excepciones para personas con hijos, estudiantes de ciertos grupos sociales o quienes cursan niveles superiores.
El trámite es gratuito y completamente online. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa o utilizar la aplicación correspondiente, crear o validar su cuenta y completar el formulario con información personal, académica y socioeconómica.
Una vez cargados los datos, el sistema permitirá seguir el estado de la solicitud y, en caso de aprobación, se informará el calendario de pagos correspondiente.
Las Becas Progresar se mantienen como una de las principales herramientas de apoyo educativo del Estado, destinada a fomentar la permanencia en el sistema educativo y mejorar las oportunidades de formación para miles de jóvenes en todo el país.
