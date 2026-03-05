El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca

Boca tuvo una noche soñada en La Fortaleza, donde goleó a Lanús con muchos puntos altos. Uno de ellos fue Santiago Ascacibar, quien además, marcó el primer gol con la camiseta del Xeneize.

El Ruso tuvo su mejor partido desde que llegó al elenco de la Ribera, con mucha presencia en el mediocampo a través de quites, buenos pases y mucho despliegue.

Y en una oportunidad clara que tuvo de cara al arco, abrió el marcador para Boca, con un buen derechazo y la ayuda de un desvió en Canale, que dejó sin respuestas a Losada.

Con el tanto se agrandó y además generó buenas asociaciones con Paredes y Delgado. En un Boca fino, el Ruso se destacó, ya que cuando tuvo que trabar, lo hizo de gran manera.

Otro de los que se destacó fue Tomás Aranda, quien tuvo su primera titularidad en el Xeneize. Luego de su buen ingreso ante Racing, Úbeda lo puso desde el arranque y el pibe no decepcionó, ya que la rompió.

Le aportó mucho desequilibrio a través de gambetas y mucha rebeldía, algo que le faltaba a la ofensiva del Xeneize. Además pidió siempre la pelota, dio buenos pases y tuvo mucho carácter, a la hora de algunos cruces con los jugadores de Lanús. A sus 18 años, dejó en claro que no le pesó la camiseta en un momento caliente del equipo, donde los resultados no acompañaron en la previa. Sin dudas, pide pista.

HUBO PASILLO PARA EL CAMPEÓN DE LA RECOPA

En medio de la euforia de los hinchas Granates, al momento de ingresar el equipo al campo de juego, los jugadores de Boca realizaron el “pasillo” para recibir al flamante campeón de la Recopa Sudamericana. Envuelto de aplausos y con fuegos de artificio iluminando el cielo, los futbolistas de Lanús pisaron el césped rodeados del reconocimiento efectuado por parte de sus pares de Boca.

LA “12” SE HIZO ESCUCHAR

No fue una noche más para los hinchas de Boca, porque en La Fortaleza, después de mucho tiempo, pudieron ocupar una de las cabeceras. Diez mil localidades se pusieron a disposición para este partido, por lo que ese sector del estadio (el visitante) se lo vio repleto.