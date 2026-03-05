Wanda Nara tiene propuesta de casamiento: desde Milán, romántico posteo de Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles se fueron de viaje de Milán. En medio del viaje, el empresario aprovechó para hacerle una importante propuesta a la mediática y encendió las redes.

“¿Te querés casar conmigo?”, escribió Migueles sobre una foto de ambos compartiendo una merienda en un balcón con vista a las calles de Italia.

de manera inmediata, las miradas apuntaron directamente hacia la conductora, que todavía no respondió al posteo.

Pero, una fuerte señal de que habría aceptado es que en la foto se la ve con un anillo en su mano izquierda, y puesto en el dedo anular, tal como van las alianzas de compromiso.

Así, los usuarios no tardaron en reaccionar y opinaron acerca del posible casamiento.

“Vio la foto de la china y Mauro y no quiere ser menos”, “Ojalá acepte”, “Me encanta”, “Ya no sabe qué hacer para llamar la atención”, “Quieren adelantarse a lo que viene con los otros”, fueron algunos de los comentarios sobre el posteo.

La moneda está en el aire. Llevará su tiempo, Wanda debe responder. Cara o seca.