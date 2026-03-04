Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Boca vs Lanús.- El Xeneize, con un gol de Ascacibar y Merentiel, le gana 2 a 0 al Granate en La Fortaleza

Boca vs Lanús.- El Xeneize, con un gol de Ascacibar y Merentiel, le gana 2 a 0 al Granate en La Fortaleza
4 de Marzo de 2026 | 21:02

Boca Juniors se impone 2 a 0 ante Lanús en La Fortaleza, en el primer partido del Granate como local tras haberse consagrado campeón de la Recopa frente a Flamengo en el Estadio Maracaná.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda abrió el marcador a los 14 minutos con un remate de Santiago Ascacíbar desde la medialuna. La volea se desvió en la espalda de José Canale, descolocó a Nahuel Losada y se metió junto a un ángulo para el 1 a 0.

Boca amplió la ventaja a los 29, tras una jugada colectiva que comenzó con un pase profundo de Lautaro Blanco, continuó con un centro atrás de Tomás Aranda y terminó con la definición de Miguel Merentiel dentro del área.

Con la ventaja, el conjunto visitante manejó la posesión y mostró solidez defensiva ante un Lanús que no logró inquietar con claridad y que, por ahora, no puede trasladar a la cancha la euforia por su reciente título internacional.

Formaciones de Lanús vs. Boca

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli Sanz

AVAR: Bryan Ferreira

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

