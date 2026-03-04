Boca vs Lanús.- El Xeneize, con un gol de Ascacibar y Merentiel, le gana 2 a 0 al Granate en La Fortaleza

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia
Boca Juniors se impone 2 a 0 ante Lanús en La Fortaleza, en el primer partido del Granate como local tras haberse consagrado campeón de la Recopa frente a Flamengo en el Estadio Maracaná.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda abrió el marcador a los 14 minutos con un remate de Santiago Ascacíbar desde la medialuna. La volea se desvió en la espalda de José Canale, descolocó a Nahuel Losada y se metió junto a un ángulo para el 1 a 0.
¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...— SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/A1uMSfIcZA
Boca amplió la ventaja a los 29, tras una jugada colectiva que comenzó con un pase profundo de Lautaro Blanco, continuó con un centro atrás de Tomás Aranda y terminó con la definición de Miguel Merentiel dentro del área.
¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LEqEnr4GEc
Con la ventaja, el conjunto visitante manejó la posesión y mostró solidez defensiva ante un Lanús que no logró inquietar con claridad y que, por ahora, no puede trasladar a la cancha la euforia por su reciente título internacional.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Hora: 21.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Lucas Novelli Sanz
AVAR: Bryan Ferreira
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
