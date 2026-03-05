De tener un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense

De la Caja de Kinesiólogos a Pedro Troglio: avanza la investigación de la megaestafa inmobiliaria en La Plata
De la Caja de Kinesiólogos a Pedro Troglio: avanza la investigación de la megaestafa inmobiliaria en La Plata
Gimnasia, a través de su comisión directiva, confirmó oficialmente que no percibirá dinero por la transferencia de Rodrigo Castillo a Fluminense FC, tal como se dio a conocer en un comunicado difundido a socios y en redes sociales. La aclaración arribó después de versiones que circulaban por parte de la gestión de Mariano Cowen sobre un supuesto porcentaje económico que el “Lobo” tendría reservado por la operación.
La dirigencia que encabeza Carlos Anacleto detalló que el club “no posee derechos económicos ni participación alguna respecto al monto de transferencia del jugador que recibirá el club Lanús”, institución que efectivamente ofició como vendedor del delantero al equipo brasileño. La transferencia de Castillo al fútbol carioca habría rondado los 10 millones de dólares, pero Gimnasia no verá un peso por ese negocio específico.
Gimnasia reconoció además que un error en la información publicada en estados contables por la Comisión Directiva anterior había generado confusión al indicar que el club tenía un 20 por ciento de los derechos sobre el pase de Castillo. La nueva conducción aclaró que esa proporción no corresponde y que, por lo tanto, no habrá ingreso por esa vía.
La salida de Castillo del plantel mens sana se produjo a través de una rescisión anticipada de su contrato, y luego el delantero concretó su pase a Lanús, que a su vez lo vendió a Fluminense.
Gimnasia quedará al margen de esa transacción principal, aunque sí podría percibir un monto menor por el llamado derecho de formación, mecanismo que compensa a clubes que participaron en la etapa formativa de un futbolista cuando hay transferencia internacional; ese ingreso suele ser ínfimo comparado con la transferencia principal (serían unos 50 mil dólares, el 0,5 del total).
