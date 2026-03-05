Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General |Las revelaciones de un trabajo realizado por investigadores de la UNLP y el CONICET

Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años

Elaboraron un mapa que muestra cómo los primeros habitantes de Sudamérica estaban conectados entre sí miles de años antes de que naciese Internet

Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años

El equipo armó una base de datos con todos los registros publicados de puntas cola de pescado en Sudamérica: son alrededor de 600 / CONICET

5 de Marzo de 2026 | 02:15
Edición impresa

Mucho antes de los smartphones, de las redes sociales y de cualquier tecnología de comunicación, los seres humanos ya estaban conectados entre sí a través de verdaderas redes de intercambio de conocimientos. Y ahora, un equipo de científicos de La Plata logró reconstruir cómo funcionaban esas conexiones hace más de 13.000 años.

La investigación fue realizada por especialistas del CONICET que trabajan en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y fue publicada en la revista científica PaleoAmerica. El estudio revela que los primeros habitantes de Sudamérica compartían información y saberes a través de una red que se extendía por miles de kilómetros.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron un objeto clave de la prehistoria: las llamadas puntas cola de pescado, una herramienta de piedra utilizada para la caza.

 

Científicos interpretan estas redes como un mecanismo para la expansión humana

 

LE PUEDE INTERESAR

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del jueves 5 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

 

Las puntas cola de pescado son proyectiles muy característicos, utilizados por los cazadores de grandes mamíferos durante la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, hace entre 13.200 y 11.000 años.

Su forma, que recuerda a la cola de un pez, y su técnica de fabricación extremadamente precisa las convierten en un objeto único dentro de la arqueología sudamericana.

Lo llamativo es que estas piezas aparecen en lugares muy distantes entre sí: desde Venezuela hasta el sur de la Patagonia.

A partir de una base de datos con casi 600 hallazgos en unos 170 sitios arqueológicos, el equipo de la UNLP pudo reconstruir un mapa de conexiones que se extiende a lo largo de más de 8.000 kilómetros.

Pero ese mapa no representa rutas concretas recorridas por personas. Lo que muestra es algo más interesante: los caminos posibles por los que circulaban las ideas, los conocimientos y las técnicas para fabricar estas herramientas.

Artesanos prehistóricos y conocimiento compartido

Fabricar estas puntas no era sencillo. Requería un conocimiento técnico complejo y una gran habilidad manual.

Por eso, los investigadores creen que su difusión solo fue posible gracias a la existencia de redes de aprendizaje y transmisión de saberes entre distintos grupos humanos.

En otras palabras, había personas que dominaban la técnica y enseñaban a otros, generando una especie de memoria social compartida.

Esa circulación de conocimientos permitió que comunidades separadas por enormes distancias terminaran utilizando tecnologías similares.

La clave para sobrevivir en un continente desconocido

Hace más de 13.000 años, Sudamérica era un territorio en gran parte inexplorado para los seres humanos.

Los grupos que lo habitaban eran cazadores y recolectores que se desplazaban constantemente, buscando agua, animales para cazar y recursos para fabricar herramientas.

 

Lo llamativo es que estas piezas aparecen en lugares muy distantes entre sí

 

En ese contexto, compartir información era fundamental.

Saber que otros grupos utilizaban determinadas técnicas o que conocían ciertos territorios reducía el riesgo de explorar nuevos ambientes y aumentaba las posibilidades de supervivencia.

Por eso, los científicos interpretan estas redes como un mecanismo social clave para la expansión humana por el continente.

Para reconstruir estas relaciones, el equipo incorporó a su modelo datos sobre clima antiguo, cambios en el nivel del mar, presencia de glaciares y características del paisaje.

El resultado fue un mapa que muestra cómo distintos puntos del continente pudieron haber estado vinculados a través de la circulación de objetos, conocimientos y tradiciones tecnológicas.

Según los investigadores, se trata de una de las primeras grandes redes culturales de Sudamérica.

El trabajo fue realizado por las investigadoras e investigadores Laura Miotti, Lucía Magnin y Enrique Terranova, del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.

Desde La Plata, el equipo logró reconstruir uno de los fenómenos sociales más importantes del poblamiento temprano del continente: la aparición de redes humanas que conectaban comunidades separadas por miles de kilómetros.

Una historia que demuestra que, mucho antes de los teléfonos y de Internet, los seres humanos ya habían creado sus propias formas de estar conectados.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El equipo armó una base de datos con todos los registros publicados de puntas cola de pescado en Sudamérica: son alrededor de 600 / CONICET

El equipo armó una base de datos con todos los registros publicados de puntas cola de pescado en Sudamérica: son alrededor de 600 / CONICET

Fueron registradas las distintas zonas en las que se fueron dando los hallazgos de las puntas / Conicet

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Foster Gillett irá a concurso con Rampa y ¿le hará juicio a Estudiantes?

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Dolor en La Plata por la muerte del abogado y dirigente radical Francisco Orruma
Últimas noticias de Información General

Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores

Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Espectáculos
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  
Wanda Nara tiene propuesta de casamiento: desde Milán, romántico posteo de Martín Migueles
¿Qué onda? Chloé Bello desmintió el romance con Mauricio Macri, pero una de sus declaraciones contradice su versión
Yo me quiero casar ¿Y usted? Robertito Funes Ugarte denunció que le habrían robado el proyecto televisivo, quién lo hará en su lugar
Nueva interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: el conflicto involucra a Mica Viciconte con una de las hijas de su pareja
Deportes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia
Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Policiales
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Incendios en Arturo Seguí: bomberos intervinieron en dos emergencias y evitaron daños mayores
Se supo: por qué un joven de La Plata terminó en coma tras obligarlo a tomar alcohol en exceso
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
La Ciudad
De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"
De la Caja de Kinesiólogos a Pedro Troglio: avanza la investigación de la megaestafa inmobiliaria en La Plata
"El robo más tierno que ví": venta de cartas de amor en Plaza Malvinas se hacen virales de La Plata al país
VIDEO.- Invasión de lagartijas en un edificio de La Plata ¿Qué dicen los expertos?
"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla