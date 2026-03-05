Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años

El equipo armó una base de datos con todos los registros publicados de puntas cola de pescado en Sudamérica: son alrededor de 600 / CONICET

Mucho antes de los smartphones, de las redes sociales y de cualquier tecnología de comunicación, los seres humanos ya estaban conectados entre sí a través de verdaderas redes de intercambio de conocimientos. Y ahora, un equipo de científicos de La Plata logró reconstruir cómo funcionaban esas conexiones hace más de 13.000 años.

La investigación fue realizada por especialistas del CONICET que trabajan en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y fue publicada en la revista científica PaleoAmerica. El estudio revela que los primeros habitantes de Sudamérica compartían información y saberes a través de una red que se extendía por miles de kilómetros.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron un objeto clave de la prehistoria: las llamadas puntas cola de pescado, una herramienta de piedra utilizada para la caza.

Científicos interpretan estas redes como un mecanismo para la expansión humana

Las puntas cola de pescado son proyectiles muy característicos, utilizados por los cazadores de grandes mamíferos durante la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, hace entre 13.200 y 11.000 años.

Su forma, que recuerda a la cola de un pez, y su técnica de fabricación extremadamente precisa las convierten en un objeto único dentro de la arqueología sudamericana.

Lo llamativo es que estas piezas aparecen en lugares muy distantes entre sí: desde Venezuela hasta el sur de la Patagonia.

A partir de una base de datos con casi 600 hallazgos en unos 170 sitios arqueológicos, el equipo de la UNLP pudo reconstruir un mapa de conexiones que se extiende a lo largo de más de 8.000 kilómetros.

Pero ese mapa no representa rutas concretas recorridas por personas. Lo que muestra es algo más interesante: los caminos posibles por los que circulaban las ideas, los conocimientos y las técnicas para fabricar estas herramientas.

Artesanos prehistóricos y conocimiento compartido

Fabricar estas puntas no era sencillo. Requería un conocimiento técnico complejo y una gran habilidad manual.

Por eso, los investigadores creen que su difusión solo fue posible gracias a la existencia de redes de aprendizaje y transmisión de saberes entre distintos grupos humanos.

En otras palabras, había personas que dominaban la técnica y enseñaban a otros, generando una especie de memoria social compartida.

Esa circulación de conocimientos permitió que comunidades separadas por enormes distancias terminaran utilizando tecnologías similares.

La clave para sobrevivir en un continente desconocido

Hace más de 13.000 años, Sudamérica era un territorio en gran parte inexplorado para los seres humanos.

Los grupos que lo habitaban eran cazadores y recolectores que se desplazaban constantemente, buscando agua, animales para cazar y recursos para fabricar herramientas.

Lo llamativo es que estas piezas aparecen en lugares muy distantes entre sí

En ese contexto, compartir información era fundamental.

Saber que otros grupos utilizaban determinadas técnicas o que conocían ciertos territorios reducía el riesgo de explorar nuevos ambientes y aumentaba las posibilidades de supervivencia.

Por eso, los científicos interpretan estas redes como un mecanismo social clave para la expansión humana por el continente.

Para reconstruir estas relaciones, el equipo incorporó a su modelo datos sobre clima antiguo, cambios en el nivel del mar, presencia de glaciares y características del paisaje.

El resultado fue un mapa que muestra cómo distintos puntos del continente pudieron haber estado vinculados a través de la circulación de objetos, conocimientos y tradiciones tecnológicas.

Según los investigadores, se trata de una de las primeras grandes redes culturales de Sudamérica.

El trabajo fue realizado por las investigadoras e investigadores Laura Miotti, Lucía Magnin y Enrique Terranova, del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.

Desde La Plata, el equipo logró reconstruir uno de los fenómenos sociales más importantes del poblamiento temprano del continente: la aparición de redes humanas que conectaban comunidades separadas por miles de kilómetros.

Una historia que demuestra que, mucho antes de los teléfonos y de Internet, los seres humanos ya habían creado sus propias formas de estar conectados.