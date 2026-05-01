Los asesinos de Fernando Báez Sosa detenidos en La Plata sufrieron un revés judicial: qué decidió la Corte Suprema de Justicia

Adorni aseguró que la causa judicial "no tiene ningún sustento" y reiteró que no va a renunciar
Adorni aseguró que la causa judicial "no tiene ningún sustento" y reiteró que no va a renunciar
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
Kicillof combate el "fuego amigo" de La Cámpora y mira de reojo a los dirigentes que buscan ser alternativa en 2027
Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró
Incendio, humo y tensión dentro del Hospital de Niños por una secadora que se prendió fuego
Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA
FOTOS | Así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo
Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata
Irán presentó una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con Estados Unidos
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar
“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca
La Justicia revisará un agravante que no fue tenido en cuenta en la condena por el atentado contra Cristina Kirchner
Golpe judicial para "Chiqui" Tapia: no podrá defenderse de su procesamiento
La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador
Bomberos rescataron a un niño que había quedado atrapado en un monumento del Parque Alberti
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le propinó un nuevo revés judicial a los jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, que están detenidos en La Plata, al rechazar los recursos de queja presentados por sus defensas. La decisión del máximo tribunal implica que, por el momento, no intervendrá en el expediente y deja firmes las resoluciones adoptadas por instancias inferiores.
El fallo alcanzó a siete de los ocho condenados por el homicidio ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideraron inadmisibles los planteos al entender que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar su intervención.
De este modo, el tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la causa. En su resolución, sostuvo que los recursos no cumplían con los estándares formales exigidos o bien no correspondían a una instancia procesal que habilite la revisión extraordinaria. La decisión se enmarca en una línea jurisprudencial habitual de la Corte, que limita su accionar a fallos definitivos.
Los planteos habían sido impulsados por las defensas de los condenados, encabezadas por el abogado Hugo Tomei, quien buscaba revertir las condenas o, al menos, lograr una revisión más amplia del proceso judicial. Sin embargo, esos intentos ya habían sido rechazados previamente por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.
Entre los recursos desestimados también se incluyó una presentación individual en favor de Máximo Thomsen, uno de los principales acusados, que fue rechazada por incumplir requisitos formales exigidos por el máximo tribunal.
Con esta resolución, continúan vigentes las condenas dictadas en febrero de 2023, cuando la Justicia encontró responsables a los ocho imputados. En ese juicio, cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado, mientras que los otros tres recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.
LE PUEDE INTERESAR
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
El expediente, no obstante, aún no está cerrado. La causa sigue su curso y se encuentra a la espera de una eventual revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, instancia que podría convertirse en el próximo escenario de definiciones clave.
El crimen de Báez Sosa marcó un antes y un después en la agenda pública argentina. La brutal agresión grupal, ocurrida frente a un local bailable, generó una fuerte conmoción social, reavivó el debate sobre la violencia entre jóvenes y mantuvo en vilo a la opinión pública durante todo el proceso judicial.
Mientras el proceso judicial continúa su curso, los condenados permanecen alojados en una alcaidía Nº61 de Melchor Romero, bajo un régimen de detención que combina aislamiento relativo, rutinas estrictas y limitadas actividades diarias.
En ese contexto, sus jornadas transcurren entre las horas en sus celdas, momentos de recreación acotados y el seguimiento de causas judiciales. Según se conoció, varios de ellos comparten espacios comunes en determinados horarios, aunque con controles estrictos y bajo supervisión permanente del personal penitenciario.
En los últimos meses también trascendieron algunas declaraciones desde el encierro. Una de las más resonantes fue la de Máximo Thomsen, quien en una entrevista manifestó su arrepentimiento y aseguró que no pasa un día sin pensar en lo ocurrido. En ese testimonio, sostuvo que el hecho “le arruinó la vida a todos” y expresó su deseo de que la sociedad conozca su versión de los hechos, en medio de un proceso judicial que aún no concluye.
Ese tipo de intervenciones públicas, aunque esporádicas, forman parte de la estrategia de las defensas, que buscan instalar una revisión del caso tanto en el plano judicial como en el debate público.
Por ahora, sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema vuelve a marcar un límite claro: las condenas siguen firmes y los acusados continúan detenidos, a la espera de nuevas instancias que definan su futuro judicial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí