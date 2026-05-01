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Quién es la ex figura de TN que se muda a LN+

Quién es la ex figura de TN que se muda a LN+
1 de Mayo de 2026 | 10:00

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Una nueva mudanza avanza en la TV y promete hacer ruido. Es sabido que el mundo televisivo tiene un movimiento constante, y eso provoca que las figuras de los principales canales hoy están en una señal y mañana están en otra.

Lo cierto es que en las últimas horas, Carlos Monti reveló una información bomba sobre una experiodista de Todo Noticias (TN), quien ya tendría un nuevo puesto de trabajo.

Todo comenzó cuando el conductor de la TV Pública se encontraba repasando la terna a mejor cronista y allí aparecía el nombre de Cecilia Insinga. La comunicadora dejó TN tras varios años en el canal y desembarcaría en  un nuevo canal: nada menos que LN+, la contra.

"Tengo una información de Insinga que es... Si lo cuento, se va a armar un despelote", comenzó diciendo Carlos Monti sobre el futuro laboral y luego aclaró que la contactaron de La Nación+.

"Le ofrecieron conducir la primera o la segunda mañana. Me van a matar, pero yo tengo la obligación de contarlo", sentenció el periodista y también dejó en claro que haría dúo con Robertito Funes Ugarte.

Si bien esta información salió a la luz, resta la confirmación oficial por parte de la protagonista o del propio canal de noticias. Cecilia mantiene silencio tras los dichos de Carlos Monti sobre su llegada a LN+.

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