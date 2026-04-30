Imputan a un funcionaria de la Procuración bonaerense por presuntas maniobras con billeteras virtuales en La Plata

La UFI N° 2 de La Plata investiga si una organización criminal que operaba en nuestra región realizaba presuntas maniobras ilegales a través de billeteras virtuales. Por ahora quedó imputada Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General bonaerense (bajo la órbita de Julio Conte Grand), por posible defraudación, uso indebido de datos y lavado de activos.

La funcionaria bajo sospecha se desempeñaba como abogada en el Patronato de Liberados, es señalada como la responsable de la "captación". Según la causa, habría ofrecído aproximadamente 80 mil pesos a personas en situación de vulnerabilidad a cambio de sus datos biométricos y DNI.

Las citas, de acuerdo a la denuncia, que quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, ocurrirían en un bar de la zona de 7 y 56, donde operadores escaneaban rostros y abrían cuentas digitales (con gran actividad en Mercado Pago) sin el pleno consentimiento de las víctimas