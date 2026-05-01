Incendio y tensión en el Hospital de Niños: una secadora se prendió fuego y hubo trabajadores asistidos

Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas en el interior del Hospital de Niños de La Plata, donde una secadora industrial se incendió y provocó una importante presencia de humo dentro del establecimiento. El hecho ocurrió durante la mañana de ayer, aunque la situación trascendió públicamente en las últimas horas.

Según indicaron fuentes exclusivas a EL DÍA, el foco ígneo se originó en una secadora electrónica y a gas ubicada dentro del sector de lavandería del centro de salud. Al momento de la llegada de los bomberos del Cuartel Central de La Plata, personal del hospital ya había logrado contener las llamas utilizando matafuegos de dióxido de carbono (CO2).

De acuerdo al relato oficial, los efectivos realizaron una inspección general para verificar que no existieran riesgos de reactivación del incendio y constataron que la situación estaba controlada, por lo que posteriormente se retiraron del lugar.

Sin embargo, el episodio generó escenas de nerviosismo y preocupación entre trabajadores y pacientes debido a la gran cantidad de humo que invadió distintos sectores internos del hospital. Fuentes consultadas señalaron que varios empleados debieron ser asistidos y trasladados al Hospital Gutiérrez por inhalación de monóxido de carbono.

Afortunadamente, todos evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica, aunque el episodio dejó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar al momento del incendio.

Las imágenes conocidas muestran los daños ocasionados en la secadora afectada y restos de hollín y elementos quemados en los pasillos del establecimiento, en medio del operativo desplegado para controlar la situación.