Alumno con una navaja en una primaria de Gonnet: los padres denuncian que las autoridades "cambiaron la versión"

En la Escuela Primaria Nº18 de Gonnet sigue los reclamos de la comunidad educativa por el caso de un chico que entró al establecimiento con una navaja. Al mismo tiempo, manifestaron preocupación por otras hechos preocupantes por los que apuntaron contra los directivos y el personal docente. Los planteos se producen mientras continúan los ecos por la creciente violencia escolar en la Región y la ola de falsas amenazas.

Según consignaron padres, el pasado 20 de abril un alumno asistió a clases con un arma blanca. De acuerdo con lo señalado, se trata de un chiquito que "ingresó a la institución con una navaja". La situación sembró temor en las familias, motivó una serie de reclamos los planteos e incluso llegó a la esfera de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Al respecto, manifestaron que "los directivos mintieron a las familias en una reunión improvisada, en la cual escribieron un acta que no reflejaba lo charlado anteriormente". Y agregaron que "el jueves 23, en una reunión en la escuela con dos inspectores de Educación, las autoridades escolares cambiaron la versión de los hechos".

Por otro lado, afirmaron que en el marco de ese encuentro "una docente de 5º Año mandó a una estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a que se retire sola desde la puerta del salón, para que busque a la madre, sabiendo que esa indicación no se podía realizar".

"Tras ello, la madre de la niña debió activar su búsqueda. La encontraron a 3 calles de la escuela, sola", describieron. "Las inspectoras, la directora y el EOE lo único que hicieron fueron cambiar la versión de los hechos", cuestionaron.

En tanto, en un tercer punto de la denuncia comentaron el caso de un chico que se retiró de la escuela con un golpe en la cabeza. "A principio de abril llamaron a la mamá de un niño para que lo retire por un golpe que, según ellos, 'no era grave'. Pero la madre lo llevo al Hospital de Niños y en la placa salió que tenía 'doble fractura'". Los padres sostienen que el golpe fue consecuencia de “una pelea” entre alumnos.

Desde la comunidad educativa objetaron que "los comunicados apuntan a no decir toda la verdad". "En ningún momento se dijo que era un arma blanca. Tampoco hay protocolos si una estudiante está fuera del colegio desamparada porque la docente a cargo la mandó sola, sin que la madre la retire como es habitual. En el otro caso, dos niños se pelearon a golpes y dicen que fue un cruce de palabras", señalaron.

Los padres objetaron que "no hay contención real hacia los estudiantes que estuvieron viendo cómo se manipulaba la navaja, y ni al propio chico que no se lo acompaña. No hay garantías de una trayectoria segura y acompañada". "Están pasando tantas cosas en la escuela que desborda por todos lados. Se está manejando mal la escuela", sentenciaron.