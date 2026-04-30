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La investigación dio un vuelco tras establecer que Paula Lastiris y su pareja cumplían con el pago del local y que incluso el propietario no había pasado a cobrar en abril
Rudy Castillo rcastillo@eldia.com
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A más de 24 horas del crimen que sacudió a La Plata, la investigación por el asesinato de Paula Lastiris sumó en las últimas horas un giro clave que reordena por completo el eje del caso. Fuentes judiciales revelaron a EL DIA que, por el momento, no hay un móvil definido y, en ese marco, quedó descartada la hipótesis inicial que vinculaba el ataque a una supuesta deuda económica.
De acuerdo a lo que surge del expediente, la víctima y su pareja mantenían el alquiler del local de 37 entre 9 y 10 al día. Incluso, según reconstruyeron los investigadores, el acusado -identificado por sus iniciales como L.O.A. y de 49 años- no se presentó a cobrar el último pago correspondiente al 10 de abril. Ese dato, sumado a otros elementos, llevó a los pesquisas a descartar que el trasfondo del hecho haya sido un conflicto dinerario.
Con ese escenario, la causa quedó abierta a distintas líneas de análisis, mientras la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, profundiza las tareas para intentar determinar qué motivó el ataque.
En paralelo, se aguardan medidas clave para avanzar en el esclarecimiento, entre ellas el resultado final de la autopsia y una serie de pericias sobre el imputado, incluidas evaluaciones de carácter psicológico y psiquiátrico que forman parte del proceso en casos de esta gravedad, donde la pena en expectativa es elevada.
En cuanto a la situación procesal, el acusado quedó formalmente detenido luego de que el juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, hiciera lugar al pedido de la fiscal Di Lorenzo. El magistrado avaló la conversión de la aprehensión en detención al considerar que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal.
Siempre según fuentes del caso, los indicios reunidos permiten reconstruir una secuencia violenta y directa: el imputado habría ingresado al comercio cuando la mujer se encontraba sola y efectuado varios disparos antes de escapar a pie. Fue detenido a pocas cuadras, con el arma presuntamente utilizada en su poder.
En ese contexto, L.O.A. fue sometido a indagatoria, aunque optó por no declarar por consejo de su abogado defensor. De esta manera, hasta el momento no existe una versión de los hechos por parte del acusado.
Otro de los puntos que analizan los investigadores es el vínculo previo entre las partes. De la declaración testimonial del esposo de la víctima, incorporada a la causa, surgen referencias a una relación tensa con el imputado en el marco del alquiler del local, con episodios de malos tratos. Sin embargo, los voceros fueron cautos y remarcaron que esos antecedentes son materia de análisis y no permiten, por sí solos, explicar el desenlace fatal.
En cuanto a las lesiones, si bien el informe definitivo aún no fue incorporado, un examen preliminar da cuenta de múltiples heridas compatibles con disparos de arma de fuego en la zona del tórax, lo que refuerza la hipótesis de un ataque de extrema violencia.
Mientras tanto, el impacto del crimen sigue latente en la zona. Comerciantes y vecinos de barrio Norte se mostraron conmovidos por lo ocurrido y recordaron a Lastiris como una mujer trabajadora, muy conocida en el circuito comercial. Junto a su familia llevaba adelante el local de cotillón y proyectaba expandirse: en los últimos meses había comenzado a organizar la apertura de una nueva sucursal en Sicardi, un proyecto que quedó abruptamente truncado.
Con el acusado detenido, sin un móvil claro y con medidas de prueba aún en curso, la investigación atraviesa ahora una etapa clave. Los próximos días serán determinantes para intentar reconstruir qué ocurrió puertas adentro de ese comercio y por qué una jornada laboral terminó en una escena de violencia extrema que todavía mantiene en vilo a la ciudad.
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