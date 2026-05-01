DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

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Con un gol de Francisco Fydriszewski a falta de dos minutos, Deportivo Independiente Medellín derrotó 1-0 a Cusco FC y de esta manera se prendió en la pelea con Estudiantes por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Ahora las posiciones las lidera Flamengo con 7 puntos, el Pincha tiene 5 y el DIM llegó a 4. Los peruanos cierran con cero puntos fruto de tres derrotas.
En la próxima semana Estudiantes visitará a Cusco y los colombianos recibirán a Flamengo. Se empezará a definir el grupo A.
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