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DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
1 de Mayo de 2026 | 00:49

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Con un gol de Francisco Fydriszewski a falta de dos minutos, Deportivo Independiente Medellín derrotó 1-0 a Cusco FC y de esta manera se prendió en la pelea con Estudiantes por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ahora las posiciones las lidera Flamengo con 7 puntos, el Pincha tiene 5 y el DIM llegó a 4. Los peruanos cierran con cero puntos fruto de tres derrotas.

En la próxima semana Estudiantes visitará a Cusco y los colombianos recibirán a Flamengo. Se empezará a definir el grupo A.

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