Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?

La relación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia no va más. Tal como informó EL DIA, luego de más de 16 años de relación, y dos hijos en común, se separaron. Sus allegados cuentan que la ruptura se dio por una serie de crisis que se arrastraban desde hace tiempo.

En ese contexto, en las últimas horas surgieron más detalles de la separación que fueron develados en el programa "La mañana con Moria". Allí Gustavo Méndez aportó datos desconocidos del vínculo y sorprendió al mencionar un episodio que involucraría a la actriz durante una etapa de distanciamiento.

"El año pasado tuvieron una gran crisis y Brenda se fue a España. Me cuentan que allí habría estado con un famoso actor uruguayo", aseguró el panelista, dejando entrever un posible acercamiento con otra persona en ese contexto.

A partir de esa versión, en el programa comenzaron a indagar sobre la identidad del supuesto tercero. "¿Es joven? ¿Es galán?", preguntó Nazarena Di Serio; mientras que Moria Casán consultó: "¿Estuvo en muchas series? Actuaba de uno que se llamaba 'Diosito'?". "Es fachero, es mega galán y habrían estado juntos", sostuvo el periodista.

Cuando María Fernanda Callejón nombró a Nicolás Furtado, Méndez se quedó callado por unos segundos y le respondió: "Yo no digo nada".

Por último, el periodista remarcó que la relación atravesó varios altibajos antes de llegar a este desenlace: "Se aman tremendamente, son buenas personas y una gran pareja, pero después de 16 años se dio el desgaste. El busca un perfil distinto, está más intelectual y no sale tanto, mientras que ella está en su prime, laburando a full con muchas marcas".