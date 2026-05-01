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Irán presentó una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Las partes no reanudaron el diálogo después de la única reunión que mantuvieron desde que rige la tregua

Irán presentó una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con Estados Unidos
1 de Mayo de 2026 | 11:16

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Irán presentó una nueva propuesta para conversaciones con Estados Unidos a través de Pakistán, que viene actuando como mediador, informó este viernes la prensa estatal iraní.

"La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones con Estados Unidos", reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin ofrecer detalles del contenido de dicha propuesta. Por el momento se desconoce el contenido de la nueva iniciativa.

Irán y Estados Unidos celebraron una única ronda de conversaciones en el contexto de un frágil alto el fuego tras casi 40 días de guerra.

Desde entonces, las conversaciones se estancaron, ya que Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, e Irán mantuvo en gran medida cerrado el estrecho de Ormuz, permitiendo solamente el paso de unos pocos buques desde el inicio de la guerra.

El viernes, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo conversaciones con sus pares de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas "iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra", según un comunicado de la cancillería.

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