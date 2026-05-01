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Política y Economía |Análisis

Kicillof combate el "fuego amigo" de La Cámpora y mira de reojo a los dirigentes que buscan ser alternativa en 2027

Kicillof combate el "fuego amigo" de La Cámpora y mira de reojo a los dirigentes que buscan ser alternativa en 2027

Imagen creada con IA

1 de Mayo de 2026 | 08:41

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La interna del peronismo bonaerense atraviesa una etapa de creciente tensión que comienza a tener impacto político directo en la figura del gobernador Axel Kicillof. En un contexto atravesado por dificultades económicas y desafíos de gestión, el mandatario enfrenta cuestionamientos que no provienen únicamente de la oposición, sino también de sectores de su propio espacio, particularmente vinculados a La Cámpora, en lo que dentro del oficialismo ya describen como un persistente “fuego amigo”.

Las diferencias hacia adentro del peronismo no son nuevas, pero en los últimos meses adquirieron mayor visibilidad y volumen político. Referentes del kirchnerismo duro comenzaron a expresar críticas —algunas en público y otras en privado— sobre el rumbo de la gestión provincial, el manejo de la política territorial y la estrategia electoral de cara al futuro. Estas tensiones, según coinciden distintos sectores del PJ, contribuyen a un desgaste progresivo en la imagen del gobernador.

En este escenario, el debate no se limita a cuestiones de gestión, sino que se proyecta hacia la disputa por el liderazgo dentro del peronismo bonaerense. La relación entre Kicillof y los sectores más alineados con el kirchnerismo atraviesa un momento delicado, con señales de desconfianza y diferencias sobre cómo encarar la etapa que se abre en el armado político. La discusión sobre quién conducirá el espacio y bajo qué lógica comienza a tomar forma, aún sin definiciones claras.

Al mismo tiempo, el gobernador intenta sostener su centralidad en la provincia, apoyado en su rol institucional y en su estructura territorial. Sin embargo, la presión interna obliga a un delicado equilibrio: evitar una ruptura que debilite al espacio, pero también afirmar su liderazgo frente a sectores que buscan incidir en las decisiones clave.

Mientras tanto, por fuera del núcleo más cercano al kirchnerismo, empieza a tomar forma otra dinámica que suma complejidad al panorama. Un grupo de dirigentes del peronismo avanza en la construcción de una alternativa política que no esté alineada ni con Kicillof ni con el kirchnerismo tradicional. Se trata de una movida que, aunque todavía incipiente, reúne a referentes con trayectoria, volumen político y aspiraciones de protagonismo en el mediano plazo.

Este espacio en gestación apunta a ofrecer una opción distinta dentro del PJ, con la intención de captar a sectores que consideran agotado el actual esquema de conducción. Entre sus impulsores hay dirigentes que plantean la necesidad de renovar liderazgos, ampliar la base política y construir una propuesta que pueda competir con mayor eficacia en futuras elecciones.

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La iniciativa no pasa desapercibida en el entorno del gobernador. Aunque todavía no representa una amenaza consolidada, su desarrollo es seguido con atención, ya que podría fragmentar aún más el escenario interno y restar apoyos en un momento donde la cohesión resulta clave. La posibilidad de que emerja una tercera vía dentro del peronismo introduce un nuevo factor de incertidumbre en la estrategia política del oficialismo bonaerense.

En este contexto, Kicillof se encuentra en el centro de múltiples tensiones simultáneas: por un lado, las críticas internas que provienen del kirchnerismo y, por otro, la aparición de dirigentes que buscan correrse de esa lógica para construir una alternativa propia. Ambas dinámicas, aunque diferentes, coinciden en cuestionar el esquema actual de poder dentro del PJ.

El impacto de esta situación no es menor. La interna abierta debilita la capacidad de ordenamiento político del oficialismo y complica la construcción de una estrategia unificada de cara al futuro. A medida que se acerca el calendario electoral, las definiciones pendientes sobre liderazgo, alianzas y candidaturas comienzan a cobrar mayor relevancia.

Por ahora, el gobernador apuesta a sostener la gobernabilidad y evitar que las diferencias escalen a un nivel de ruptura. Sin embargo, el escenario muestra señales de fragmentación que podrían profundizarse si no se logran acuerdos internos. Entre el “fuego amigo” y la emergencia de nuevos actores, el peronismo bonaerense transita una etapa de redefinición en la que el liderazgo de Kicillof aparece en constante evaluación.

Con la mirada puesta en 2027, las disputas actuales anticipan una reconfiguración del mapa político dentro del PJ. En ese proceso, el desafío para el gobernador será doble: sostener su gestión en un contexto complejo y, al mismo tiempo, consolidar un liderazgo capaz de ordenar a un espacio que muestra cada vez más fisuras.

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