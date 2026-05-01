Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar

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Un nuevo hecho de violencia contra menores volvió a encender las alarmas en La Plata. Esta vez, la víctima fue un adolescente de 15 años que fue brutalmente atacado cuando se dirigía a la escuela en la zona de Los Hornos. El episodio ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana y dejó al chico golpeado, en estado de shock y con lesiones visibles en el rostro.
Según la denuncia, el joven había solicitado un viaje a través de una aplicación para llegar al colegio San Benjamín ubicado en 57 y 140. Sin embargo, el conductor lo dejó a unos metros del ingreso. Fue en ese trayecto final, cuando intentaba llegar caminando, que fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en moto.
Al advertir la situación, el adolescente intentó escapar, pero no lo logró. Uno de los asaltantes lo interceptó y lo atacó a golpes para robarle el celular. De acuerdo a su testimonio, recibió un fuerte golpe en la cabeza y otro en la cara, que le provocó heridas y sangrado en el labio. Tras concretar el robo, los agresores escaparon rápidamente en la moto.
El chico fue asistido por una mujer que pasaba por la zona, quien lo acompañó hasta el establecimiento educativo. Ya dentro del colegio, autoridades dieron aviso a su familia y solicitaron asistencia médica. Una ambulancia lo atendió en el lugar y constató las lesiones, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
El hecho generó profunda preocupación, no solo por la violencia ejercida, sino también porque ocurrió en un horario de ingreso escolar, donde suelen circular alumnos y familias. Además, la víctima no pudo identificar a los atacantes y no habría cámaras de seguridad en la zona que permitan avanzar rápidamente con la investigación.
Pero lo que agrava aún más el escenario es que, casi en simultáneo, se registró otro ataque de características similares en Tolosa. Tal como informó EL DÍA, otro estudiante fue víctima de un violento robo en circunstancias que también involucraron a motochorros.
La reiteración de estos hechos en un mismo horario y con víctimas similares expone un patrón que inquieta a vecinos y familias: los delincuentes parecen tener en la mira a adolescentes que se dirigen a la escuela, aprovechando momentos de vulnerabilidad y zonas con escasa vigilancia.
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras crece el reclamo por mayores medidas de prevención y presencia policial en los horarios clave de ingreso y salida escolar.
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