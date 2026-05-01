Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma

Un impactante operativo policial se llevó adelante en las últimas horas en La Plata luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observaba a un menor manipulando un arma de fuego junto a una mujer. La investigación derivó en allanamientos, tres aprehendidos y el secuestro de armas, drogas y municiones.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Segunda en una vivienda ubicada en 116 entre 515 y 516, en Ringuelet, tras una investigación iniciada de oficio a partir de imágenes viralizadas en Instagram.

Según informaron fuentes policiales que accedió EL DÍA, una mujer identificada de 24 años, conocida con el alias de “La Tumba”, fue detenida y es quién aparecía junto al niño mientras manipulaba el arma.

Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio señalado. Durante el operativo, los efectivos identificaron a los moradores y secuestraron un revólver negro sin marca ni numeración visible con tres municiones colocadas, otra munición calibre 32 y una réplica de arma de fuego de color gris.

Además, en la vivienda hallaron 297 gramos de marihuana y nueve envoltorios de clorhidrato de cocaína con un pesaje total de 2,5 gramos, motivo por el cual también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Drogas.

En el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres mayor de edad: uno de 39 años, y otro de 35.

La causa quedó en manos de las UFI N°17 y N°18 de La Plata, mientras que también tomó intervención el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, cuyos profesionales mantendrán entrevistas con la madre del menor involucrado en el video.