Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma

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Un impactante operativo policial se llevó adelante en las últimas horas en La Plata luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observaba a un menor manipulando un arma de fuego junto a una mujer. La investigación derivó en allanamientos, tres aprehendidos y el secuestro de armas, drogas y municiones.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Segunda en una vivienda ubicada en 116 entre 515 y 516, en Ringuelet, tras una investigación iniciada de oficio a partir de imágenes viralizadas en Instagram.
Según informaron fuentes policiales que accedió EL DÍA, una mujer identificada de 24 años, conocida con el alias de “La Tumba”, fue detenida y es quién aparecía junto al niño mientras manipulaba el arma.
Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio señalado. Durante el operativo, los efectivos identificaron a los moradores y secuestraron un revólver negro sin marca ni numeración visible con tres municiones colocadas, otra munición calibre 32 y una réplica de arma de fuego de color gris.
Además, en la vivienda hallaron 297 gramos de marihuana y nueve envoltorios de clorhidrato de cocaína con un pesaje total de 2,5 gramos, motivo por el cual también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Drogas.
En el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres mayor de edad: uno de 39 años, y otro de 35.
La causa quedó en manos de las UFI N°17 y N°18 de La Plata, mientras que también tomó intervención el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, cuyos profesionales mantendrán entrevistas con la madre del menor involucrado en el video.
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