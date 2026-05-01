"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

Hay frases de ciertos personajes que es preferible no escuchar nunca. Aunque se sabe que algún día llegarán. Ese es el caso de Cristiano Ronaldo que, a sus 41 años, confesó que su retiro está más cerca que nunca.

Pese a que el Bicho, que tuvo su brillo máximo en el Real Madrid, sigue demostrando que es un auténtico fuera de serie y una leyenda del deporte, a su edad se mantiene en gran forma física y futbolística tanto con el Al-Nassr como con la Selección de Portugal.

Lo cierto es que ya en el tramo final de su carrera profesional, tiene 3 objetivos bien claros: a nivel individual, llegar a la histórica e inédita cifra de 1.000 goles (lleva 970 convertidos); a nivel colectivo, ganar la liga de Arabia Saudita con su club y el Mundial 2026 con su combinado nacional. Si no lo consigue este año, sabe que ya casi no le queda hilo en el carretel para seguir intentándolo.

Cristiano Ronaldo palpitó su retiro profesional

Así lo reconoció él propio CR7 en las últimas horas en diálogo con CanalGOATBR: "El final de mi carrera se acerca. Disfrutemos de cada partido", lanzó el astro luso, con lo que generó una gran sorpresa y conmoción entre sus fanáticos. "Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles", indicó luego.

En ese sentido, explicó por qué se mantiene en actividad pese a su avanzada edad para un deportista de élite: "Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y por la que vendrá. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho", aseguró el Bicho.

Por último, se refirió a la meta que más cerca está de cumplir, que es consagrarse en la Saudi Pro league, en la que Al-Nassr marcha primero a 8 puntos de Al-Hilal, su inmediato perseguidor: "No se trata de números individuales, sino de ganar. Y tenemos muchas ganas de ganar la liga", sentenció Cristiano Ronaldo.