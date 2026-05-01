Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

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Un brutal crimen sacudió durante la madrugada de este viernes a la localidad platense de Los Hornos, donde un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en medio de una discusión ocurrida en plena vía pública.
El hecho se registró cerca de las 4:15 de la mañana en la zona de 72 bis entre 142 bis y 143. Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la víctima fue identificada como Luis Alberto Cardozo Cubilla, quien ingresó gravemente herido a la UPA de Los Hornos con una lesión cortopunzante en el abdomen. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.
De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas por personal de la comisaría Tercera, tanto la víctima como el acusado se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a otros hombres en la vereda de una vivienda cuando se produjo una fuerte discusión.
En ese contexto, el imputado de 22 años y de oficio albañil, habría tomado un arma blanca y atacado a Cardozo Cubilla de una puñalada en el abdomen para luego escapar del lugar.
Tras un operativo policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido pocos minutos después, siendo trasladado a la seccional policial. Según indicaron las fuentes, entre ambos no existía ningún vínculo familiar.
La causa quedó caratulada como “Homicidio” e interviene la UFI Nº 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó diversas pericias y la búsqueda del arma utilizada en el ataque, que hasta el momento no fue encontrada.
El acusado deberá presentarse este viernes por la mañana en sede judicial para prestar declaración ante la fiscalía.
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