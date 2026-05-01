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Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa

Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
1 de Mayo de 2026 | 07:32

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Carolina "Pampita" Ardohain otra vez quedó en boca de todos luego de que creciera el rumor sobre su separación con Martín Pepa. La modelo y conductora no hizo referencia a su situación por lo que el silencio alimenta aún más las sospechas de una ruptura, sobre todo porque eligió refugiarse en su hogar y alejarse de la prensa.

Pese a no mostrarse en persona, sí lo hizo en sus redes sociales. Allí Pampita dejó en claro cuál es su cable a tierra por estos días al compartir los detalles de un encuentro muy íntimo. "Me vino a visitar mi hermanito", escribió Pampita en una historia de Instagram donde se la ve radiante y sonriente junto a Leonardo Ardohain y su hija menor, Ana García Moritán.

La visita familiar dejó más postales de contención, evidenciadas en otra publicación que la conductora reposteó, donde su hermano posa junto a la pequeña y confiesa: "Esta hermosura me puede. Nos divertimos juntos". Frente al ruido exterior, Carolina eligió mostrarse blindada por sus afectos más cercanos.

Este refugio familiar toma una dimensión diferente al contextualizar el torbellino de rumores que la rodea desde hace días. La información sobre la crisis de pareja tomó estado público primero en SQP y, posteriormente, fue contextualizada por Paula Varela. Curiosamente, el dato que terminó de darle solidez a la teoría de la separación no fue una confirmación oficial, sino la inusual falta de respuesta de la modelo ante la consulta directa.

La postura de Pampita: "No contesta"

“Ayer me llegó la info de que Pampita estaría separada de Martín Pepa. Digo ‘estaría’ porque le escribí a Carolina (...) y no contesta. Entonces, su silencio me hace creer”, detalló Varela. La panelista hizo hincapié en que esta actitud es completamente atípica en la conductora, quien suele ser muy expeditiva para desmentir falsedades: “Es muy fácil desactivar el rumor y contestar que nada que ver, como ha hecho Carolina otras veces. Yo aclaro esto porque después se quejan si no preguntamos. Pampita debería contestar”.

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Sobre los motivos que habrían dinamitado la relación, la distancia vuelve a perfilarse como el gran obstáculo, aunque no sería el único factor. La dinámica logística de Pepa, quien reside en Estados Unidos y tiene una hija, obligaba a mantener un ritmo de viajes constantes para sostener el vínculo en Argentina.

Si bien la pareja ya había superado una ruptura previa por este mismo desgaste logístico, esta vez el desenlace escondería otros matices. “Me dicen que él está muy enamorado, le regala un montón de cosas. Me dicen que están separados, hay algo interno que hizo un quiebre en la pareja, una situación que sucedió”, sentenció la periodista.

 

 

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