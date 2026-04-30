Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida

El drama vial en la ciudad de La Plata crece con el correr de cada jornada y, en las últimas horas, una mujer resultó herida luego de que una camioneta y un micro protagonizaron un fuerte choque en un transitado y peligroso cruce. A raíz del incidente de tránsito, los vecinos volvieron a remarcar la necesidad de instalar semáforos y la colocación de señales para evitar este tipo de choques.

El choque se produjo en la esquina de 161 y 60, donde una camioneta marca Renault modelo Duster de color gris colisionó con un colectivo de la línea Sur. Tras la colisión, la camioneta se llevó la peor parte y terminó a la vera de la calzada con severos daños en el frente.

"Acá siempre tenemos accidentes. Es una esquina que no tiene semáforos, no hay luz, no hay ninguna loma y los vehículos nunca frenan", lamentó una frentista de la zona.

Con el correr de los minutos, un móvil policial y personal de bomberos acudieron al lugar para prestarle asistencia a la mujer que resultó herida y permanecía atrapada en el habitáculo.