Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya participa del Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, luego del histórico Road Show que dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de más de 500 mil personas.

La actividad para Colapinto comenzó a las 13 de este viernes con la única práctica libre del fin de semana, mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.