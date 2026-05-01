Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya participa del Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, luego del histórico Road Show que dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de más de 500 mil personas.
La actividad para Colapinto comenzó a las 13 de este viernes con la única práctica libre del fin de semana, mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.
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