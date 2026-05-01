Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Deportes

Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
1 de Mayo de 2026 | 13:00

Escuchar esta nota

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya participa del Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, luego del histórico Road Show que dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de más de 500 mil personas.

La actividad para Colapinto comenzó a las 13 de este viernes con la única práctica libre del fin de semana, mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
Policiales
Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces
Alumno con una navaja en una primaria de Gonnet: los padres denuncian que las autoridades "cambiaron la versión"
Revés judicial para los asesinos de Fernando detenidos en La Plata: qué decidió la Corte Suprema de Justicia
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma
La Ciudad
FOTOS | Con desfile, shows y gastronomía, así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo
Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
Espectáculos
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
Política y Economía
Bares, peluquerías y tiendas de ropa en el exterior: los consumos de la tarjeta de una empresa del Estado
Adorni aseguró que la causa judicial "no tiene ningún sustento" y reiteró que no va a renunciar
Mar del Plata: buscan recuperar el Bristol Center para actividades públicas
Bahía Blanca: fijan nuevas restricciones en puentes de la ruta 3
Argentina retrocedió en el ránking de libertad de prensa mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla